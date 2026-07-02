🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pistorius zu Trump

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Wahrlich keine Ehekrise'

    Für Sie zusammengefasst
    • Pistorius sieht Unstimmigkeiten nicht als Ehekrise
    • Unklar welche militärische Unterstützung die USA wollen
    • Bundeswehrstärkung aus Überzeugung für Sicherheit
    Pistorius zu Trump - 'Wahrlich keine Ehekrise'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sieht in Unstimmigkeiten mit dem US-Präsidenten "keine Ehekrise". In Reaktion auf Donald Trumps Aussage, Deutschland habe ihm mit Blick auf Hilfe im Iran-Krieg ein "kleines Küsschen" verweigert, sagte Pistorius dem "Spiegel": "Ein kleines Küsschen zu verweigern, das kann in den besten Beziehungen mal passieren. Übrigens auch ungewollt. Das ist nun wahrlich keine Ehekrise." Ihm sei nicht bekannt, welche Art der militärischen Unterstützung sich die USA von Deutschland wünschen würden.

    Man gewöhne sich daran, dass der Ton der US-Regierung bei Uneinigkeiten "etwas ruppiger" sei, sagte Pistorius. "Wir sind alle nicht aus Zuckerwatte." Ein hochrangiger US-General habe ihm kürzlich gesagt, dass Deutschland "the center of gravity" der Nato sei - der Schwerpunkt. "Das relativiert dann auch die ein oder andere Kritik." Anstrengungen, die Bundeswehr zu stärken, geschehen laut Pistorius nicht in der Hoffnung auf Trumps Zuneigung, sondern "aus eigener Überzeugung - also für die Sicherheit Deutschlands und der Nato-Partner. Aber nicht in der Hoffnung, uns Liebe zu kaufen, bei wem auch immer."

    Wegen der ausgebliebenen Unterstützung von Alliierten der Nato für den Krieg gegen den Iran hatten US-Regierungsvertreter wie Verteidigungsminister Pete Hegseth und Außenminister Marco Rubio scharfe Kritik geübt. Sie bezeichneten den Kurs von Verbündeten zuletzt etwa als "beschämend"./eub/DP/stw






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pistorius zu Trump 'Wahrlich keine Ehekrise' Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sieht in Unstimmigkeiten mit dem US-Präsidenten "keine Ehekrise". In Reaktion auf Donald Trumps Aussage, Deutschland habe ihm mit Blick auf Hilfe im Iran-Krieg ein "kleines Küsschen" verweigert, sagte …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     