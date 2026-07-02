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    Jetzt prüfen: CO.DON AG i.l. veröffentlicht Finanzberichte am 30.6.

    Die CO.DON AG i.l. hat offiziell die bevorstehende Veröffentlichung ihrer Finanzberichte angekündigt. In einer am 29. Juni 2026 über den Dienstleister EQS News verbreiteten Vorabbekanntmachung informiert das Unternehmen darüber, dass sowohl der Halbjahresfinanzbericht (Q2) als auch der Jahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2024/2025 am 30. Juni 2026 in deutscher Sprache auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht werden. Die Berichte werden auf der Investor-Relations-Seite der Gesellschaft unter https://www.codon-aktiengesellschaft.de/investoren/finanzberichte zugänglich sein.

    Die Meldung erfolgte formal gemäß den gesetzlichen Vorgaben der §§ 114, 115 und 117 WpHG, die Transparenzpflichten und Veröffentlichungspflichten von Emittenten regeln. EQS Group fungierte lediglich als Verteiler; für den Inhalt der Kommunikation ist ausdrücklich der Emittent verantwortlich. Die Bekanntmachung nennt zudem die Firmenadresse in Berlin (Xantener Straße 18, 10707 Berlin) und verweist auf die üblichen Distributionsservices von EQS für gesetzliche Meldungen und Corporate News.

    Von besonderer Bedeutung ist der Status der Gesellschaft: Das Kürzel „i.l.“ hinter dem Firmennamen deutet auf eine Liquidation hin. In diesem Kontext gewinnen die veröffentlichten Finanzberichte an Gewicht, da sie Hinweise auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage während der Abwicklungsphase liefern können. Anleger, Gläubiger und potenzielle Interessenten dürften die Dokumente genau prüfen, um den Fortgang der Liquidation, mögliche Forderungsquoten sowie Hinweise auf Vermögensverwertungen oder Verbindlichkeiten zu beurteilen.

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    Die zeitnahe Veröffentlichung von Halbjahres- und Jahresberichten ist für die Marktkommunikation zentral: Sie schafft Transparenz, erfüllt regulatorische Vorgaben und ermöglicht eine informierte Einschätzung durch Analysten und Investoren. Angesichts des Liquidationsstatus ist mit besonderem Interesse auf Angaben zur Kapitalausstattung, Rückstellungen, Forderungsbeständen und eventuellen Ergebnisbeiträgen aus Veräußerungen zu achten. Konkrete Kennzahlen oder operative Details nennt die Vorabbekanntmachung nicht; sie beschränkt sich auf die Ankündigung des Veröffentlichungstermins und den Verweis auf die Online-Repository der Gesellschaft.

    Kurzfristig ist mit keiner unmittelbaren Kursbewegung zu rechnen, bevor die Berichte selbst bekanntgegeben und analysiert sind. Für Marktteilnehmer empfiehlt sich, die Veröffentlichungen am 30. Juni zu prüfen und etwaige Ergänzungsmitteilungen oder Ad-hoc-Publizitäten im Anschluss zu beobachten, die wichtige Details zur finanziellen Lage und zum weiteren Vorgehen in der Liquidation liefern könnten.



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    Die co.don Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,13 % und einem Kurs von 0,023EUR auf Tradegate (01. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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