Wagner sichert 20 Mio. € für Emerald Horizon – Bezugsrecht entfällt

Die Kapitalzuführung erfolgt über eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gegen Ausgabe neuer Aktien und soll ausdrücklich unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre erfolgen. Als Zeichnungspreis ist der volumengewichtete Durchschnittskurs (VWAP) der letzten 30 Handelstage vor dem jeweiligen Abruf vorgesehen. Wagner behält sich vor, einzelne Tranchen ganz oder teilweise an benannte Co‑Investoren zu übertragen; bereits bestätigt sind ein Co‑Investment des zweitgrößten Aktionärs Philipp Pölzl sowie des US‑Techunternehmers Carl Page.

Die Emerald Horizon AG hat eine weitere Eigenkapitalzusage in Höhe von insgesamt 20 Millionen Euro erhalten: Gründer, CEO und Mehrheitsaktionär Florian Wagner verpflichtet sich, das Kapital über zwei Jahre in vier gleich großen Tranchen à 5 Millionen Euro bereitzustellen. Die Vereinbarung wurde in der Aufsichtsratssitzung vom 30. Juni 2026 beschlossen; bereits im Juni hatte Wagner zusammen mit anderen Anlegern rund 5,02 Millionen Euro eingebracht (Wagners Anteil: 3.000.469,93 Euro). Die Tranchen sollen halbjährlich abrufbar sein: Tranche 1 in Q4 2026/Q1 2027, Tranche 2 in Q2/Q3 2027, Tranche 3 in Q4 2027/Q1 2028 und Tranche 4 in Q2/Q3 2028.

Unternehmensseitig wird das frische Eigenkapital primär für die Weiterentwicklung des ADES‑Prototyps eingesetzt, konkret für das Co‑Development mit der niederländischen VDL Groep sowie für regulatorische Begleitung durch Royal HaskoningDHV. Darüber hinaus soll die Liquiditätsbasis gestärkt und die Nutzung öffentlicher Förderprogramme ermöglicht werden. VDL, ein Industrie‑ und Technologiekonzern mit rund 13.500 Mitarbeitern und etwa 4 Mrd. Euro Umsatz, und Haskoning bringen Fertigungs‑ und Zulassungsexpertise ein.

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Analytisch signalisiert die Zusage des Mehrheitsaktionärs kurz nach dem Börsengang (Listing 26. Juni 2026, Börsensymbol SMRX; Tagesschlusskurs 30. Juni: 990 Euro; Referenzpreis 760 Euro) Vertrauen in Geschäftsmodell und Technologie. Sie reduziert kurzfristig Finanzierungsrisiken, ist aber verwässernd für Altaktionäre, da das Bezugsrecht ausgeschlossen wird. Wagner schätzt den Kapitalbedarf bis 2028/29 für den Prototyp auf rund 75 Millionen Euro; für die Serienfertigung werden weitere etwa 150 Millionen Euro veranschlagt. Die 20 Millionen Euro sind folglich ein weiterer Baustein einer mehrstufigen Finanzierungsstrategie; zusätzliche Mittel werden wahrscheinlich erforderlich sein. Rechtliche Hinweise betonen, dass die Mitteilungen nicht als Angebot oder Anlageempfehlung zu verstehen sind und Beschränkungen für bestimmte Jurisdiktionen bestehen.

Für Investoren bleibt offen, in welchem Umfang die geplanten Kapitalerhöhungen die Anteilskreise verwässern werden; dies hängt vom jeweils gültigen VWAP zum Abrufzeitpunkt ab und damit von der Kursentwicklung der in Wiener Börse gehandelten Aktie. Sollte Wagner Teile an Co‑Investoren übertragen, verteilt sich die Verwässerung. Nächste konkrete Schritte sind Abschluss des Investment Agreements und die jeweiligen Rahmenbeschlüsse vor Abruf der Tranchen. Die Börsenaufsicht und Anleger werden die Umsetzung genau beobachten.

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5 Tage

Max Emerald Horizon direkt bei SMARTBROKER+ handeln Kauf Verkauf

Die Emerald Horizon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 930EUR auf Lang & Schwarz (02. Juli 2026, 07:26 Uhr) gehandelt.