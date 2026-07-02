Lila Logistik: 0,15€ Dividende – Großteil (94%) einbehalten

Die Auszahlung der Dividende erfolgt ab dem 3. Juli 2026 über Clearstream Banking AG und wird durch die depotführenden Institute abgewickelt. Von Bruttoausschüttung werden inländische Kapitalerträge regulär mit 25 Prozent Kapitalertragsteuer sowie 5,5 Prozent Solidaritätszuschlag auf die Kapitalertragsteuer (insgesamt 26,375 Prozent) besteuert; ggf. kommt Kirchensteuer hinzu. Damit verbleibt nach Abzug der pauschalen Abgaben ein Nettoertrag von rund 0,11 Euro je Aktie (vor Berücksichtigung individueller Kirchensteuerpflichten). Ausnahmen gelten für Aktionäre, die eine Nichtveranlagungsbescheinigung vorlegen oder einen ausreichenden Freistellungsauftrag erteilt haben.

Müller – Die lila Logistik SE hat auf der ordentlichen Hauptversammlung am 30. Juni 2026 eine vorsichtige Dividendenausschüttung beschlossen und zugleich den Fahrplan für die Berichtslegung im Geschäftsjahr skizziert. Aus dem für 2025 ausgewiesenen Bilanzgewinn von 20,837 Mio. Euro wird ein Teilbetrag von 1,193 Mio. Euro an die Aktionäre ausgeschüttet; das entspricht einer Dividende von 0,15 Euro je Stückaktie. Der verbleibende Betrag von 19,644 Mio. Euro wird vollständig auf neue Rechnung vorgetragen. Die Entscheidung signalisiert eine klare Priorität auf Kapitalerhalt und Mittelbindung im Unternehmen: Die Ausschüttungsquote liegt mit rund 5,7 Prozent deutlich im unteren Bereich typischer Ausschüttungsmaße und lässt Raum für Reinvestitionen oder die Stärkung der Eigenkapitalbasis.

Die Landesbank Baden-Württemberg fungiert als Zahlstelle; die praktische Abwicklung erfolgt über die üblichen Depotinstitute. Anleger sollten beachten, dass steuerliche Behandlung und effektive Nettozahlung je nach persönlicher Steuersituation variieren.

Parallel zur Dividendenbekanntmachung hat Müller – Die lila Logistik SE eine Vorabbekanntmachung zur Veröffentlichung der Halbjahres-Konzernfinanzberichte veröffentlicht. Der Konzernfinanzbericht für das zweite Quartal (H1) wird am 14. August 2026 auf der Unternehmenswebsite unter www.lila-logistik.com/de/kennzahlen publiziert. Damit gibt die Gesellschaft Investoren und Analysten einen klaren Zeitrahmen, um die operative Entwicklung und die Verwendung der einbehaltenen Gewinne zu beurteilen.

In der Summe sendet Müller – Die lila Logistik SE ein Signal von finanzieller Zurückhaltung: eine moderate Bareinzahlung an Aktionäre bei gleichzeitig umfangreicher Thesaurierung. Die anstehende Halbjahresberichterstattung wird entscheidend dafür sein, ob die zurückbehaltenen Mittel für Wachstum, Schuldenabbau oder zur Absicherung gegen volatile Marktbedingungen eingesetzt werden. Anleger sollten die Veröffentlichung im August zur Neubewertung der Kapitalallokation nutzen.

Die Mueller - Die lila Logistik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,78 % und einem Kurs von 4,58EUR auf Tradegate (01. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.