Kursziel erreicht: Montega degradiert Private Assets auf 'Halten'

Auf der HV am 25. Juni berichtete CEO Sven Dübbers zur operativen Entwicklung der bedeutendsten Beteiligungen. Im Fokus steht die jüngst konsolidierte TAM Groupe (seit 1.1.2026, Jahresumsatz rund 43 Mio. EUR), deren erstes Halbjahr vor allem dem Carve-out galt. Management und Montega sehen Handlungsbedarf, um TAM unabhängiger von konjunkturellen und witterungsbedingten Schwankungen in der Betonbaubranche zu machen; geprüft wird unter anderem eine Internationalisierung des Geschäftsmodells.

Montega hat sein Research zu Private Assets SE & Co. KGaA nach Teilnahme an der Hauptversammlung in Hamburg aktualisiert und das Anlageurteil von „Kaufen“ auf „Halten“ herabgestuft. Analyst Patrick Speck begründet die Änderung damit, dass das Kursziel von 4,00 EUR erreicht wurde und der Aktienkurs sich dem NAV von 4,57 EUR (Stichtag 31.12.2025) deutlich angenähert hat. Das Kursziel gilt für einen Anlagehorizont von zwölf Monaten.

Die übrigen Portfoliounternehmen zeigen ein heterogenes Bild: SIM Automation litt in Q4/25 und in den ersten vier Monaten 2026 unter sehr schwachem Auftragseingang, konnte aber im Mai und Juni eine deutliche Auftragsbelebung verzeichnen. Dennoch wird das Ergebnis für 2026 nach Einschätzung des Vorstands deutlich unter den Vorjahren liegen, da verlorene Kapazitäten nicht mehr ausgeglichen werden können. Hingegen profitierten die Kieler Maschinenwerke (ehemals ProMachining) von einem Großkunden, der Serienfertigung wieder aufgenommen hat, und verzeichneten starkes Wachstum. Die Zeitarbeitsfirma „Die Jobmacher“ erzielte 2025 ein moderates Wachstum von etwa 1 %, während der Markt insgesamt rückläufig war. Private Assets sieht hier insbesondere in den Bereichen Defence und Aerospace Wachstumschancen; der Ausbau der Personalvermittlung soll 2026 einen spürbaren Ergebnisbeitrag liefern.

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Strategisch setzt Private Assets auf Portfolioreinigung und selektive Akquise. Der Verkauf der Verlustbringerin OKU Automation (16. März 2026) reduzierte Belastungen; bislang blieb der Trade Sale von InstaLighting der einzige wirklich erfolgreiche Exit (nach Kauf für 1 EUR erzielte Private Assets 5,8 Mio. EUR Rückflüsse). Angesichts vieler deutscher Turnaround-Risiken richtet sich der Blick verstärkt auf Zukäufe im europäischen Ausland, wobei ein sehr nahes Closing durch einen Anwaltswechsel beim Verkäufer gefährdet wurde.

Langfristig hält der Vorstand an dem Ziel fest, ein Portfolio mit rund 1 Mrd. EUR Umsatz und etwa 20 Beteiligungen aufzubauen (aktuell neun). Freie Liquidität soll in Wachstum fließen; Dividenden und Aktienrückkäufe sind vorerst ausgeschlossen. Montega bewertet die operative Entwicklung überwiegend positiv, sieht aber wenig Kurspotenzial und stuft die Aktie deshalb auf „Halten“.

Die Private Assets Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,03 % und einem Kurs von 3,20EUR auf Hamburg (01. Juli 2026, 08:27 Uhr) gehandelt.

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