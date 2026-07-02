OLB-Personalwechsel: Vertriebsoffensive, Interim-CIO und Integration

Zeitgleich hat der Aufsichtsrat Dr. Andreas Houben mit Wirkung zum 1. Juli 2026 in den Vorstand berufen. Houben wird als Chief Sales Officer das Privatkundengeschäft, zentralen und digitalen Vertrieb, Marketing sowie Produktmanagement und Digital Banking verantworten und vorübergehend zusätzlich die Aufgaben des Chief Operating Officer übernehmen (Operations, PMO, IT). Houben galt bereits seit Anfang 2026 als Generalbevollmächtigter der OLB und hat zuvor Führungsfunktionen bei der TARGOBANK bekleidet; seine Bestellung soll Vertriebskompetenz und digitale Vertriebsstärke in die Spitze der OLB bringen.

Die Oldenburgische Landesbank (OLB) hat in einer Reihe von Personalentscheidungen ihre Vorstandsstruktur nachjustiert und damit Kontinuität sowie die Integration in die Muttergruppe TARGOBANK/Crédit Mutuel sichergestellt. Zentrale Maßnahme: Marc Ampaw, bislang Chief Investment Officer, ist Ende Juni 2026 im gegenseitigen Einvernehmen aus dem Vorstand ausgeschieden. CEO Christophe Jéhan übernimmt interimistisch dessen Ressorts; die Übergabe sei sorgfältig vorbereitet und soll einen reibungslosen Geschäftsbetrieb gewährleisten.

Weitere Umstellungen betreffen die Schnittstellen zwischen Risiko-, Investment- und Corporate-Geschäft: Risikovorstand Chris Eggert soll in Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden zum 1. Oktober 2026 die Funktion des Chief Investment Officer übernehmen, um die Kundenorientierung in den Investmentbereichen zu verstärken. Für das Segment Asset-based Financing ist Christian Bessenroth bereits seit April 2026 als Generalbevollmächtigter tätig; seine Ernennung zum CIO für diese Geschäftsbereiche ist für das erste Quartal 2027 avisiert. Zusätzlich wurde Annett Daldrup zur Generalbevollmächtigten ernannt; sie soll in der OLB in Risikofragen mitwirken und wird voraussichtlich zum 1. Oktober 2026 Risikovorständin — auch diese Personalien stehen unter dem Vorbehalt regulatorischer Genehmigungen (EZB).

Die Personalien stehen im Kontext der fortschreitenden Integration der OLB in die TARGO Deutschland GmbH seit Januar 2026 und der übergeordneten Mitgliedschaft in der genossenschaftlichen Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Die Bank, mit rund einer Million Kunden, 80 Filialen, 1.700 Mitarbeitenden und einer Bilanzsumme von über 30 Mrd. Euro, betont Stabilität und Kontinuität: operative Abläufe und Kundenbetreuung sollen ohne Unterbrechung weiterlaufen. Durch die Neubesetzungen will die OLB Führungskraft im Vertrieb, operative Exzellenz und ein integriertes Risikomanagement stärken, um die nächste Wachstums- und Konsolidierungsphase im deutschen Bankenmarkt aktiv zu gestalten. Kritisch bleibt die Frage nach der finalen Besetzung und den regulatorischen Genehmigungen, die über die endgültige Wirkung der Umstrukturierung entscheiden werden.

Oldenburgische Lbk 0,05 % bis 03/31 wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 85,87EUR auf Frankfurt (01. Juli 2026, 09:22 Uhr) gehandelt.