RBC stuft Hermes auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hermes von 2100 auf 1900 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der europäische Luxusgütersektor dürfte im zweiten Quartal ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 4 Prozent erreicht haben, schrieb Piral Dadhania in seinem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. In puncto Profitabilität könnten Wechselkursbelastungen und Schuldenabbau bei einigen Unternehmen wie LVMH und Hermes eine Rolle spielen. Für Hermes schraubte der Experte seine Umsatzschätzungen der Jahre 2026 und 2027 sowie die Ebit-Prognose für 2027 leicht nach unten./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 20:17 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 1.607EUR auf Tradegate (02. Juli 2026, 08:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Piral Dadhania

Analysiertes Unternehmen: Hermes

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1900

Kursziel alt: 2100

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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