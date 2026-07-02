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    So lief das erste Halbjahr

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    Eine bewegte erste Jahreshälfte – das waren die Top-Seller

    Das erste Börsenhalbjahr neigt sich dem Ende zu. Welche Werte haben Anleger in diesem turbulenten Marktumfeld gekauft? Eine kurze Auswertung.

    So lief das erste Halbjahr - Eine bewegte erste Jahreshälfte – das waren die Top-Seller

    Iran-Krieg, Trump-Zölle, steigender Ölpreis und ein hochvolatiler Aktienmarkt: Für Anlegerinnen und Anleger war das erste Börsenhalbjahr 2026 in der Tat kein Zuckerschlecken. Die Kurse bewegten sich mehr oder weniger seitwärts, dies aber mit kräftigen Ausschlägen nach oben und unten. Viele blieben angesichts dieser Unsicherheiten doch eher in der Zuschauerrolle: Wer nicht schon investiert war, blieb vielfach erstmal abwartend. Die geopolitischen Risiken stellen Anlagestrategien weiterhin auf den Prüfstein – wer nicht gerade Sparpläne im Depot hat und die starken Kursausschläge somit etwas entspannter aussitzen kann, dürfte vor Herausforderungen stehen.

    Und doch wurde getradet – und das je nach aktueller Lage sogar auf hohem Niveau. Welche Werte wurden in dieser Gemengelage nun bevorzugt gekauft? SMARTBROKER+ hat wieder in die Depots geschaut und veröffentlicht die Top-Seller vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2026.

    Das waren die begehrtesten Aktien

     

    1. Nvidia (ISIN: US67066G1040)
       

    Nvidia ist seit Jahren ein Tech-Klassiker, der KI-Hype hat den Run auf den Chip-Riesen nochmals befeuert. Nvidia dürfte fester Bestandteil der KI-Rallye bleiben – und landete somit erneut in sehr vielen Portfolios.

    NVIDIA

    -0,85 %
    -1,14 %
    -9,88 %
    +17,03 %
    +33,88 %
    +346,41 %
    +918,87 %
    +16.362,97 %
    +1.230.185,71 %
    ISIN:US67066G1040WKN:918422
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               Chart 5 Jahre, Zeitraum: 02.07.2021 – 02.07.2026, Quelle: wallstreetONLINE,                 Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Erträge.

     

    1. SAP (ISIN: DE0007164600)
       

    Erholung in Sicht? Das fragen sich aktuell wohl sehr viele Aktionäre, die sich im Lauf des ersten Halbjahres Anteile an dem deutschen Softwarekonzern ins Depot geholt haben. Die SAP-Aktie schlingerte die vergangenen Monate weiter abwärts, in der bisherigen Jahresbilanz steht ein zweistelliges Minus. Aber: Scheinbar wird dem DAX-Konzern viel zugetraut – die Aktie wurde in der ersten Jahreshälfte sehr häufig gekauft.

    SAP

    +0,98 %
    +5,24 %
    -16,50 %
    -3,86 %
    -45,07 %
    +12,73 %
    +18,92 %
    +108,43 %
    +886.650,00 %
    ISIN:DE0007164600WKN:716460
    SAP direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Chart 5 Jahre, Zeitraum: 02.07.2021 – 02.07.2026, Quelle: wallstreetONLINE, Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Erträge.

     

     

    1. Rheinmetall (ISIN: DE0007030009)

      Der Preis für eine Aktie ist immer noch hoch, im bisherigen Jahresverlauf musste aber auch der begehrte deutsche Rüstungsbauer Kursverluste hinnehmen – bis hin zum jüngsten Abverkauf. Und doch: Angesichts der geopolitischen Entwicklungen setzten weiterhin viele Anlegerinnen und Anleger auf die Aktie – sie belegt im Halbjahresranking den dritten Platz.

     

    Rheinmetall

    +1,06 %
    +11,88 %
    -12,67 %
    -31,68 %
    -39,07 %
    +323,43 %
    +1.163,42 %
    +1.819,66 %
    +45.907,77 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000
    Rheinmetall direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Chart 5 Jahre, Zeitraum: 02.07.2021 – 02.07.2026, Quelle: wallstreetONLINE, Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Erträge.

     

     

    Diese ETFs wurden bevorzugt gekauft

    1. iShares Core MSCI World UCITS ETF (ISIN: IE00B4L5Y983)
       

    Wenig verwunderlich: Am häufigsten wurde der MSCI-World gekauft. Der ETF gilt für viele als Basisinvestment, egal ob man gerade sein erstes Depot eröffnet hat oder als Heavy Trader bevorzugt mit Hebelprodukten jongliert. Im bisherigen Jahresverlauf ist der MSCI World-Index im grünen Bereich.

    iShares Core MSCI World UCITS ETF

    -0,15 %
    +0,76 %
    +1,57 %
    +14,82 %
    +25,39 %
    +61,76 %
    +78,27 %
    +233,32 %
    +462,05 %
    ISIN:IE00B4L5Y983WKN:A0RPWH
    iShares Core MSCI World UCITS ETF direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Chart 5 Jahre, Zeitraum: 02.07.2021 – 02.07.2026, Quelle: wallstreetONLINE, Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Erträge.

     

     

    1. Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (ISIN: IE00BK5BQT80)
       

    Noch breiter gestreut als der MSCI World ist der FTSE All-World mit mehr als 3.700 Positionen im Index. Wer also zusätzlich noch Schwellenländer mit abdecken möchte, findet hier eine günstige Investitionsmöglichkeit.

     

    Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating

    -0,22 %
    +0,58 %
    +1,99 %
    +15,86 %
    +27,95 %
    +64,13 %
    +75,01 %
    +131,62 %
    ISIN:IE00BK5BQT80WKN:A2PKXG
    Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Chart 5 Jahre, Zeitraum: 02.07.2021 – 02.07.2026, Quelle: wallstreetONLINE, Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Erträge.

     

     

    1. VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (ISIN: NL0011683594)
       

    Auf dem dritten Platz: der beliebte Dividenden-ETF von VanEck. Auch die quartalsweisen Ausschüttungen dürften für viele Dividendenfans ein Kriterium sein.

    VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

    +0,01 %
    +0,14 %
    -0,58 %
    0,00 %
    +22,77 %
    +52,34 %
    +79,76 %
    +95,07 %
    ISIN:NL0011683594WKN:A2JAHJ
    VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Chart 5 Jahre, Zeitraum: 02.07.2021 – 02.07.2026, Quelle: wallstreetONLINE, Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Erträge.

     

     

    Die Verkaufsunterlagen zu den genannten Produkten sind in deutscher und/oder englischer Sprache in der SMARTBROKER+ App auf den entsprechenden Profilseiten unter dem Info-Tab einsehbar.

     

    Fazit: Auch wenn es definitiv Phasen stärkerer Börseneuphorie gab und 2026 bislang als sehr herausforderndes Investitionsumfeld für Anlegerinnen und Anleger bezeichnet werden kann, wurde viel gehandelt. Wie die hier skizzierten oberen Positionen im Ranking zeigen, wurde in der Mehrzahl auf Experimente verzichtet. Klassische Blue Chips, von denen man sich Wachstumschancen erhofft oder bewährte Basis-ETFs – die meisten SMARTBROKER+ Kunden blieben bei Börsen-Klassikern. Übrigens: Der Hype um den SpaceX-Börsengang schlägt sich mehr oder weniger auch in den Halbjahres-Favoriten nieder: Die Aktie belegt Platz 16 unter den meistgekauften Aktien. Für den kurzen Zeitraum – der IPO fand am 12. Juni 2026 statt – durchaus beachtlich.

    Bitte Risiken beachten: Aktien und ETFs unterliegen Kurs- und Marktrisiken und können Verluste generieren. Eine breite Streuung im Depot kann helfen, Verlustrisiken zu reduzieren. Bei synthetisch replizierenden ETFs, die die Indexrendite durch Tauschgeschäfte nachbilden, kann es zu Verlusten kommen, wenn der Tauschpartner zahlungsunfähig wird. Und wie immer gilt: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Erträge.

     

    Disclaimer

    Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser und jeder Leserin sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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