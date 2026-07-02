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    Aktien Frankfurt Ausblick

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    Dax steht still - Bayer-Aktien legen zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax kaum verändert, Indikator bei 25.059 Punkten
    • Analysten sehen Durchbruch oberhalb 25.000 Punkten
    • Bayer vorbörslich im Plus nach Ruveon und Upgrade
    Aktien Frankfurt Ausblick - Dax steht still - Bayer-Aktien legen zu
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf zuletzt erhöhtem Niveau dürfte der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag auf der Stelle treten. Der Leitindex Dax wird kaum verändert indiziert, könnte sich damit aber immerhin eher schwachen Vorgaben aus den USA und von den asiatischen Börsen entziehen. Der frühbörsliche Indikator X-Dax signalisierte knapp eine Stunde vor Handelsbeginn mit 25.059 Punkten einen nahezu unbewegten Dax.

    Analyst Tim Ritschar vom Broker Activtrades sah indes "den alles entscheidenden Durchbruch" geschafft. Der Dax habe am Vortag dank eines moderaten Plus oberhalb der "magischen Schallmauer" von 25.000 Punkten geschlossen. Trotz aller chronisch negativen Nachrichten zur deutschen Wirtschaft setzten die Investoren auf eine bessere Zukunft.

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    Unter den Einzelwerten fielen Bayer -Aktien auf mit einem Aufschlag von 1,3 Prozent im vorbörslichen Handel auf Tradegate. Der Pharma- und Agrarkonzern bündelt das US-Geschäft mit dem umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat in einer eigenständigen Tochtergesellschaft namens Ruveon. Zudem stufte die Deutsche Bank die Bayer-Aktie hoch auf "Buy".

    Für Bewegung sorgten ansonsten in erster Linie Kommentare von Analysten. So legten die Aktien von Adidas leicht zu, nachdem die Bank JPMorgan die Bewertung der Papiere mit "Übergewichten" im Portfolio wieder aufgenommen hat. Puma gewannen knapp ein Prozent, hier stufte JPMorgan die Aktien mit "Neutral" ein.

    Aktien von CTS Eventim verteuerten sich um vier Prozent. Das französische Investmenthaus Odd BHF hob die Anteilscheine des Ticketvermarkters und Eventveranstalters von "Neutral" auf "Outperform"./bek/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,23 % und einem Kurs von 49,86 auf Tradegate (02. Juli 2026, 08:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +25,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +41,57 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 49,01 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von -7,80 %/+10,24 % bedeutet.





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