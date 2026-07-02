DAX ohne Halbleiter-Sorgen – Südkoreas Börse stoppt Handel kurzzeitig

Der DAX dürfte davon allerdings nur wenig beeinflusst werden, da der Technologieanteil zu gering ist, als dass es den Gesamtmarkt beeinflussen würde. Lediglich die Aktien von Infineon rücken in den Fokus, halten sich jedoch vorbörslich noch weitgehend stabil. In Anbetracht der hohen Bewertungen im Halbleitersektor ist die Stimmung unter den Investoren hochnervös.

Insbesondere die Schwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix gerieten unter hohen Verkaufsdruck. Metas Markteintritt in das KI-Cloud-Geschäft schürt Sorgen über eine Veränderung der Nachfragesituation im Halbleitersektor und drückt auf die Aktienkurse.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Anleger fokussieren sich seit einigen Tagen wieder verstärkt auf die zyklischen Branchen und greifen bei den Aktien von BASF, BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen zu. Die Hoffnung auf eine Stabilisierung der deutschen Konjunktur in Kombination mit wieder fallenden Energiepreisen lässt die konjunktursensitiven Branchen in einem positiveren Licht erscheinen. Dieser Ansatz wurde in den vergangenen Jahren mehrfach gefahren, und jetzt muss sich zeigen, ob dieser konjunkturelle Wendepunkt tatsächlich bereits erreicht wurde.

Am heutigen Handelstag stehen die vorgezogenen US-Arbeitsmarktdaten im Fokus, da die Wall Street morgen feiertagsbedingt geschlossen bleibt. Zusätzlich werden die Auftragseingänge der Industrie in den USA auf Interesse stoßen. Aus technischer Sicht könnte sich der DAX heute in einer Handelsspanne zwischen 24 800 und 25 150 Punkten bewegen.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs und OTC Optionen sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 70% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim Handel mit CFDs und OTC Optionen bei diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs und OTC Optionen funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.

