🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Viermonatstief

    145 Aufrufe 145 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ölpreise fallen den dritten Tag in Folge – Brent und WTI auf Vorkriegsniveau

    Hoffnung auf eine Entspannung im Nahen Osten und steigende Fördererwartungen der OPEC+ drücken die Ölpreise auf ein Viermonatstief.

    Für Sie zusammengefasst
    Viermonatstief - Ölpreise fallen den dritten Tag in Folge – Brent und WTI auf Vorkriegsniveau
    Foto: Dall-E

    Die Ölpreise haben ihre Talfahrt am Donnerstag fortgesetzt und sind den dritten Handelstag in Folge gefallen. Auslöser waren neue Hoffnungen auf eine diplomatische Annäherung zwischen den USA und Iran sowie zunehmende Erwartungen einer höheren Ölproduktion durch die OPEC+-Staaten. Anleger rechnen dadurch mit einer verbesserten Versorgungslage auf dem Weltmarkt, was den Preisdruck zusätzlich verstärkt.

    Die Nordseesorte Brent verlor im frühen Handel 1,1 Prozent auf 70,80 US-Dollar je Barrel, nachdem sie bereits am Vortag um mehr als ein Prozent nachgegeben hatte. Die US-Referenzsorte WTI fiel um 1,2 Prozent auf 67,74 US-Dollar pro Barrel. Beide Benchmarks markierten damit ihre niedrigsten Stände seit rund vier Monaten.

    Fortschritte bei indirekten Gesprächen zwischen Washington und Teheran

    Für Entspannung sorgten vor allem Aussagen aus Katar, das derzeit als Vermittler zwischen Washington und Teheran fungiert. Nach Angaben des katarischen Außenministeriums erzielten beide Seiten bei indirekten Gesprächen in Doha „positive Fortschritte“ in Bezug auf das Memorandum, das nach den militärischen Auseinandersetzungen im Juni zur Beendigung der Kampfhandlungen geführt hatte.

    Zwar gibt es bislang keine Hinweise auf eine dauerhafte Friedenslösung zwischen beiden Staaten, dennoch werteten die Finanzmärkte die Entwicklung als Signal, dass eine weitere Eskalation im Nahen Osten vorerst unwahrscheinlicher geworden ist.

    Auch US-Präsident Donald Trump zeigte sich optimistisch. Vor Journalisten erklärte er, die Gespräche mit Iran verliefen "sehr gut". Insbesondere bei der Denuklearisierung Irans seien Fortschritte erzielt worden.

    Straße von Hormus bleibt geöffnet

    Ein entscheidender Faktor für die Entwicklung am Ölmarkt bleibt die Straße von Hormus. Da die Passage weiterhin geöffnet bleibt und sich der Schiffsverkehr schrittweise normalisiert, rechnen Händler zunehmend mit einer ausreichenden Versorgung des Weltmarktes.

     

    OPEC+ könnte Förderung erneut erhöhen

    Zusätzlichen Druck auf die Ölpreise üben Spekulationen über eine weitere Produktionsausweitung der OPEC+ aus. Marktteilnehmer rechnen damit, dass das Förderbündnis bei seinem Treffen am Sonntag eine erneute Anhebung der Förderquoten für August beschließen wird.

    UBS senkt Prognosen deutlich

    Vor dem Hintergrund der verbesserten geopolitischen Lage hat auch die Schweizer Großbank UBS ihre Ölpreisprognosen nach unten angepasst.

    Die Bank reduzierte ihre durchschnittliche Brent-Prognose für das dritte Quartal um 25 US-Dollar pro Barrel sowie für das vierte Quartal um weitere 10 US-Dollar. Für die zweite Jahreshälfte erwartet UBS nun einen durchschnittlichen Brent-Preis von 80 US-Dollar je Barrel. Für das Jahr 2027 kalkulieren die Analysten inzwischen mit durchschnittlich 75 US-Dollar.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Viermonatstief Ölpreise fallen den dritten Tag in Folge – Brent und WTI auf Vorkriegsniveau Hoffnung auf eine Entspannung im Nahen Osten und steigende Fördererwartungen der OPEC+ drücken die Ölpreise auf ein Viermonatstief.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     