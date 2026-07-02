Ölpreise fallen den dritten Tag in Folge – Brent und WTI auf Vorkriegsniveau

Die Nordseesorte Brent verlor im frühen Handel 1,1 Prozent auf 70,80 US-Dollar je Barrel, nachdem sie bereits am Vortag um mehr als ein Prozent nachgegeben hatte. Die US-Referenzsorte WTI fiel um 1,2 Prozent auf 67,74 US-Dollar pro Barrel. Beide Benchmarks markierten damit ihre niedrigsten Stände seit rund vier Monaten.

Die Ölpreise haben ihre Talfahrt am Donnerstag fortgesetzt und sind den dritten Handelstag in Folge gefallen. Auslöser waren neue Hoffnungen auf eine diplomatische Annäherung zwischen den USA und Iran sowie zunehmende Erwartungen einer höheren Ölproduktion durch die OPEC+-Staaten. Anleger rechnen dadurch mit einer verbesserten Versorgungslage auf dem Weltmarkt, was den Preisdruck zusätzlich verstärkt.

Fortschritte bei indirekten Gesprächen zwischen Washington und Teheran

Für Entspannung sorgten vor allem Aussagen aus Katar, das derzeit als Vermittler zwischen Washington und Teheran fungiert. Nach Angaben des katarischen Außenministeriums erzielten beide Seiten bei indirekten Gesprächen in Doha „positive Fortschritte“ in Bezug auf das Memorandum, das nach den militärischen Auseinandersetzungen im Juni zur Beendigung der Kampfhandlungen geführt hatte.

Zwar gibt es bislang keine Hinweise auf eine dauerhafte Friedenslösung zwischen beiden Staaten, dennoch werteten die Finanzmärkte die Entwicklung als Signal, dass eine weitere Eskalation im Nahen Osten vorerst unwahrscheinlicher geworden ist.

Auch US-Präsident Donald Trump zeigte sich optimistisch. Vor Journalisten erklärte er, die Gespräche mit Iran verliefen "sehr gut". Insbesondere bei der Denuklearisierung Irans seien Fortschritte erzielt worden.

Straße von Hormus bleibt geöffnet

Ein entscheidender Faktor für die Entwicklung am Ölmarkt bleibt die Straße von Hormus. Da die Passage weiterhin geöffnet bleibt und sich der Schiffsverkehr schrittweise normalisiert, rechnen Händler zunehmend mit einer ausreichenden Versorgung des Weltmarktes.

OPEC+ könnte Förderung erneut erhöhen

Zusätzlichen Druck auf die Ölpreise üben Spekulationen über eine weitere Produktionsausweitung der OPEC+ aus. Marktteilnehmer rechnen damit, dass das Förderbündnis bei seinem Treffen am Sonntag eine erneute Anhebung der Förderquoten für August beschließen wird.

UBS senkt Prognosen deutlich

Vor dem Hintergrund der verbesserten geopolitischen Lage hat auch die Schweizer Großbank UBS ihre Ölpreisprognosen nach unten angepasst.

Die Bank reduzierte ihre durchschnittliche Brent-Prognose für das dritte Quartal um 25 US-Dollar pro Barrel sowie für das vierte Quartal um weitere 10 US-Dollar. Für die zweite Jahreshälfte erwartet UBS nun einen durchschnittlichen Brent-Preis von 80 US-Dollar je Barrel. Für das Jahr 2027 kalkulieren die Analysten inzwischen mit durchschnittlich 75 US-Dollar.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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