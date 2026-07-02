NNS bekräftigt die weitere Unterstützung für Rembrandt II

Dies ist eine Pressemitteilung der NNS Holding (Cyprus) Limited („NNS " oder der „Bieter "). Diese Pressemitteilung wird im Zusammenhang mit dem freiwilligen öffentlichen Angebot (das „-Angebot ") von NNS für alle ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien am Kapital der OCI Global N.V. („OCI " oder die „-Gesellschaft ") veröffentlicht. Diese Pressemitteilung stellt weder noch ein Angebot dar, oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der OCI. Jedes Angebot erfolgt ausschließlich auf der Grundlage eines Angebotsprospekts (der „-Angebotsprospekt "), der von der niederländischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Autoriteit Financiële Markten, die „AFM ") genehmigt wurde. Diese Pressemitteilung unter , die Veröffentlichung unter , ist weder noch für die Veröffentlichung unter , die Veröffentlichung unter , die Veröffentlichung unter oder die Verbreitung unter , in ihrer Gesamtheit oder in ihren Teilen, in oder in, direkt oder indirekt, in einer Rechtsordnung bestimmt, in der eine solche Veröffentlichung, Veröffentlichung oder Verbreitung rechtswidrig wäre.

LIMASSOL, Zypern, 2. Juli 2026 /PRNewswire/ -- OCI gab bekannt , dass die -Vorstände von der Enterprise Chamber zugestimmt haben, eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen, um über die Beschlüsse zu beraten und abzustimmen, die zur Umsetzung der geplanten Zusammenführung des Geschäfts von OCI mit Orascom Construction PLC („Rembrandt II") erforderlich sind.

NNS bekräftigt seine anhaltende Unterstützung für die Umsetzung von Rembrandt II.

Über die NNS Holding (Cyprus) Limited

NNS, Teil der 2008 von Nassef Sawiris gegründeten, in Privatbesitz befindlichen NNS-Gruppe, ist eine nach zyprischem Recht gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Limassol, Zypern. NNS verwaltet und investiert das Familienvermögen über eine diversifizierte Multi-Asset-Plattform, die börsennotierte und nicht börsennotierte Aktien, Anleihen und Immobilien umfasst, und geht dabei auch Partnerschaften mit externen Investoren in Form von Joint Ventures ein. NNS ist der größte Anteilseigner von OCI.