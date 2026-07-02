AKTIE IM FOKUS
Bayer nehmen vorbörslich 50-Euro-Marke ins Visier
- Bayeraktien knapp unter 50 Euro nach Auftrieb
- Ruveon bündelt US-Glyphosatgeschäft für Agilität
- Deutsche Bank hebt Empfehlung, Rechtslage besser
FRANKFURT (dpa-AFX) - Bayer-Aktien könnten es am Donnerstag erstmals seit fast drei Jahren wieder über die runde Marke von 50 Euro schaffen. Charttechnisch käme das einem Ausbruch gleich. Die Bündelung des Glyphosat-Geschäfts in den USA in einem eigenständigen Unternehmen namens Ruveon nebst einer neuen Kaufempfehlung der Deutschen Bank haben den Papieren im vorbörslichen Handel Auftrieb gegeben. In der Spitze verpassten sie auf Tradegate mit plus 1,8 Prozent auf 49,89 Euro die 50-Euro-Marke nur knapp.
Bayer begründete den Schritt damit, dass Ruveon eigenständig agiler handeln und damit der spezifischen Wettbewerbsdynamik in dem durch Nachahmerprodukte geprägten Markt besser begegnen könne. Ruveon soll sich auf alle Aspekte des US-Glyphosatgeschäfts konzentrieren - von Preisgestaltung bis hin zu Produktion und Logistik.
Die Deutsche Bank argumentierte derweil, dass sich die juristische Lage rund um Glyphosat in den USA zuletzt deutlich zugunsten der Leverkusener entwickelt habe. Unter dem Strich dürften die Rückstellungen des Konzerns für eine Beendigung der Rechtsstreitigkeiten ausreichen. Damit könne sich der Fokus nun wieder auf das operative Geschäft richten - mit guten Wachstumschancen sowohl in der Agrar- als auch in der Pharmasparte./bek/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,28 % und einem Kurs von 49,88 auf Tradegate (02. Juli 2026, 08:47 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +25,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +41,57 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 49,01 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von -7,80 %/+10,24 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.
Aktie Bayer liefert heute fettes Alpha zum Dax, zum Gesamtmarkt.....meine Überzeugung...dass werden wir noch sehr oft so sehen.....
https://www.tradegatebsx.com/finanz-nachrichten-detail.php?i…
Bayer erzielt im Glyphosat-Streit Erfolg vor US-Supreme Court
25.06.2026 / 16:31 Uhr
Von Lydia Wheeler und Patrick Thomas
DOW JONES--Bayer hat im Rechtsstreit um milliardenschweren Schadensersatzklagen im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter Roundup einen Erfolg vor dem US-Supreme Court in Washington erzielt. Der Oberste Gerichtshof der USA hat mit 7 zu 2 Stimmen entschieden, dass der Konzern nicht nach dem Recht der Bundesstaaten für die unterlassene Warnung vor dem mutmaßlichen Krebsrisiko haftbar gemacht werden kann, wenn eine Bundesbehörde - die Environmental Protection Agency - nicht verlangt hat, dass das Produkt ein Warnetikett trägt. Die Bayer-Aktie haussiert um 17 Prozent.
Das Urteil "sollte dazu beitragen, die Rechtsstreitigkeiten zu Roundup nach nahezu einem Jahrzehnt juristischer Auseinandersetzungen signifikant einzudämmen", teilte Bayer mit. "Die Entscheidung dürfte dazu führen, dass aktuelle Klagen abgewiesen und mögliche künftige Klagen verhindert werden - soweit sie auf angeblich fehlenden Warnhinweisen beruhen."
Der Konzern prüfe das Urteil und werde in Kürze eine umfangreichere Stellungnahme abgeben.
Die US-Agrarchemietochter Monsanto strebe weiterhin die finale Genehmigung des angekündigten Sammelvergleichs an und setze die mehrgleisige Strategie zur signifikanten Eindämmung der Rechtsstreitigkeiten zu Roundup weiter fort, so Bayer.
Kontakt zu den Autoren: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/mgo/uxd
(END) Dow Jones Newswires
June 25, 2026 10:30 ET (14:30 GMT)