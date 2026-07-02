Bayer nehmen vorbörslich 50-Euro-Marke ins Visier

Die Deutsche Bank argumentierte derweil, dass sich die juristische Lage rund um Glyphosat in den USA zuletzt deutlich zugunsten der Leverkusener entwickelt habe. Unter dem Strich dürften die Rückstellungen des Konzerns für eine Beendigung der Rechtsstreitigkeiten ausreichen. Damit könne sich der Fokus nun wieder auf das operative Geschäft richten - mit guten Wachstumschancen sowohl in der Agrar- als auch in der Pharmasparte./bek/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,28 % und einem Kurs von 49,88 auf Tradegate (02. Juli 2026, 08:47 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +25,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +41,57 %.

Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 49,01 Mrd..

Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von -7,80 %/+10,24 % bedeutet.