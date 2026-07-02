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    Samsung zündet den KI-Turbo

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    90 Milliarden für KI-Chips: Samsung greift jetzt Nvidia und SK Hynix an

    Samsung pumpt 90 Milliarden US-Dollar in KI-Chips, HBM, Displays und Batterien. Doch hinter dem Mega-Plan steckt eine brisante Wette.

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    Samsung zündet den KI-Turbo - 90 Milliarden für KI-Chips: Samsung greift jetzt Nvidia und SK Hynix an

    Die Samsung Group hat am Donnerstag detaillierte Pläne für Investitionen in Höhe von 140 Billionen Won (90 Milliarden US-Dollar) zur Produktion von Display-Panels, Batterien, Chips und Chipmaterialien in der zentralsüdkoreanischen Provinz Chungcheong vorgestellt. Samsung Display wird 67 Billionen Won (43,43 Milliarden US-Dollar) in Asan und Cheonan ausgeben, während Samsung Electronics 56 Billionen Won (36,30 Milliarden US-Dollar) in den Bau von Verpackungsanlagen für Speicherchips mit hoher Bandbreite in Onyang und Cheonan investieren wird.

    Der Plan fügt sich in größere Investitionsvorhaben ein, die der Konzern am Montag vorgestellt hat. Einzelheiten dazu gab Samsung Display-CEO Yi Chung am Donnerstag auf einer Veranstaltung bekannt, die von Präsident Lee Jae Myung ausgerichtet wurde. Samsung SDI wird bis 2040 neun Billionen Won (5,83 Milliarden US-Dollar) in Cheonan für die Produktion sowie die Forschung und Entwicklung von Batterien der nächsten Generation ausgeben. Samsung Electro-Mechanics wird bis 2040 8 Billionen Won (5,19 Milliarden US-Dollar) in Sejong investieren, um fortschrittliche Chip-Gehäusematerialien für KI-Server herzustellen und einheimische Talente zu fördern.

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    Das ist vor allem ein KI-Infrastruktur- und HBM-Deal – nicht einfach nur ein klassischer Fabrikausbau. Der spannendste Teil ist Samsung Electronics: Es geht um High Bandwidth Memory, also HBM. Diese Speicherchips sind zentral für KI-Beschleuniger von Nvidia, AMD und Co., weil sie enorme Datenmengen sehr schnell an KI-Prozessoren liefern. Samsung will die Standorte Onyang und Cheonan laut Aju Press zu einem globalen HBM-Hub ausbauen und die bisher stärker auf Montage und Tests ausgerichteten Linien in Richtung moderner HBM-Fertigung aufrüsten.

    Bei Samsung Display geht es nicht nur um klassische Smartphone-Panels. The Elec berichtet, dass in Asan Produktionskapazitäten für Next-Generation-Smartphone-Displays und Microdisplays entstehen sollen. Microdisplays gelten als Schlüsselbauteile für XR-Geräte, also AR-, VR- und Mixed-Reality-Brillen. Bei Samsung Electro-Mechanics steckt hinter den acht Billionen Won vor allem das Thema FC-BGA-Substrate. Das sind hochwertige Package-Substrate, die Chips mit Leiterplatten verbinden. Sie werden für KI-Beschleuniger, Netzwerkchips und andere Hochleistungsprozessoren wichtiger, weil KI-Server größere und komplexere Substrate brauchen.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion 

    Die Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,96 % und einem Kurs von 2.685EUR auf Tradegate (02. Juli 2026, 09:53 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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