90 Milliarden für KI-Chips: Samsung greift jetzt Nvidia und SK Hynix an

Der Plan fügt sich in größere Investitionsvorhaben ein, die der Konzern am Montag vorgestellt hat. Einzelheiten dazu gab Samsung Display-CEO Yi Chung am Donnerstag auf einer Veranstaltung bekannt, die von Präsident Lee Jae Myung ausgerichtet wurde. Samsung SDI wird bis 2040 neun Billionen Won (5,83 Milliarden US-Dollar) in Cheonan für die Produktion sowie die Forschung und Entwicklung von Batterien der nächsten Generation ausgeben. Samsung Electro-Mechanics wird bis 2040 8 Billionen Won (5,19 Milliarden US-Dollar) in Sejong investieren, um fortschrittliche Chip-Gehäusematerialien für KI-Server herzustellen und einheimische Talente zu fördern.

Die Samsung Group hat am Donnerstag detaillierte Pläne für Investitionen in Höhe von 140 Billionen Won (90 Milliarden US-Dollar) zur Produktion von Display-Panels, Batterien, Chips und Chipmaterialien in der zentralsüdkoreanischen Provinz Chungcheong vorgestellt. Samsung Display wird 67 Billionen Won (43,43 Milliarden US-Dollar) in Asan und Cheonan ausgeben, während Samsung Electronics 56 Billionen Won (36,30 Milliarden US-Dollar) in den Bau von Verpackungsanlagen für Speicherchips mit hoher Bandbreite in Onyang und Cheonan investieren wird.

Das ist vor allem ein KI-Infrastruktur- und HBM-Deal – nicht einfach nur ein klassischer Fabrikausbau. Der spannendste Teil ist Samsung Electronics: Es geht um High Bandwidth Memory, also HBM. Diese Speicherchips sind zentral für KI-Beschleuniger von Nvidia, AMD und Co., weil sie enorme Datenmengen sehr schnell an KI-Prozessoren liefern. Samsung will die Standorte Onyang und Cheonan laut Aju Press zu einem globalen HBM-Hub ausbauen und die bisher stärker auf Montage und Tests ausgerichteten Linien in Richtung moderner HBM-Fertigung aufrüsten.

Bei Samsung Display geht es nicht nur um klassische Smartphone-Panels. The Elec berichtet, dass in Asan Produktionskapazitäten für Next-Generation-Smartphone-Displays und Microdisplays entstehen sollen. Microdisplays gelten als Schlüsselbauteile für XR-Geräte, also AR-, VR- und Mixed-Reality-Brillen. Bei Samsung Electro-Mechanics steckt hinter den acht Billionen Won vor allem das Thema FC-BGA-Substrate. Das sind hochwertige Package-Substrate, die Chips mit Leiterplatten verbinden. Sie werden für KI-Beschleuniger, Netzwerkchips und andere Hochleistungsprozessoren wichtiger, weil KI-Server größere und komplexere Substrate brauchen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,96 % und einem Kurs von 2.685EUR auf Tradegate (02. Juli 2026, 09:53 Uhr) gehandelt.

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