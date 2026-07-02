KWS SAAT setzt Ziele bis 2035 – Aktie im Fokus der Anleger
Mit der Nachhaltigkeitsambition 2035 setzt KWS neue Maßstäbe: Vier strategische Säulen sollen Erträge sichern, Emissionen senken und gesellschaftliche Verantwortung stärken.
Foto: Swen Pförtner - picture alliance/dpa
- KWS hat die „Nachhaltigkeitsambition 2035“ mit konkreten Zielen bis 2035 verabschiedet und bündelt die Aktivitäten in vier strategischen Säulen.
- Züchtung: Bis 2035 soll in Kernmärkten ein kumulativer Züchtungsfortschritt von mindestens 10 % erreicht werden, um Erträge und Ressourceneffizienz zu sichern.
- Beratung: Ausbau agronomischer Beratung und digitaler Lösungen mit dem Ziel, rund 35 Millionen Hektar Anbaufläche bis 2035 zu erreichen.
- Betriebliche Nachhaltigkeit: Reduktion der Scope‑1‑ und Scope‑2‑Treibhausgasemissionen um 63 % bis 2035 und Verbesserung der Wassernutzungseffizienz an Züchtungsstationen.
- Mitarbeitende & Gesellschaft: Mitarbeiterengagement auf Benchmark‑Niveau halten/übertreffen, Arbeitssicherheit verbessern und mindestens 1 % des jährlichen EBIT bis 2035 in soziale Projekte investieren.
- KWS‑Profil: Global führendes Pflanzenzüchtungsunternehmen mit ~5.000 Mitarbeitenden in >70 Ländern, Umsatz 2024/25 ≈ 1,68 Mrd. €, rund 350 Mio. € Investitionen in Forschung & Entwicklung im letzten Geschäftsjahr.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei KWS SAAT ist am 23.09.2026.
Der Kurs von KWS SAAT lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 68,30EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,29 % im Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.127,89PKT (-0,42 %).
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