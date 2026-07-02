Dax verliert an Schwung

GuMo zusammen,





versuche heute mal wieder einen live Trade einzugehen. Teile ich den Einstieg, teile ich wie bisher auch den Ausstieg (wird ja nicht gerne und oft hier gemacht ;) ),

@Slaby: Was macht dein griechisch?





Ansonsten: Dax gestern eigentlich unentschlossen unterwegs gewesen, ist aber aktuell wieder am Vortageshigh, wobei er nachts schon höher stand. Mal 08, 09 Uhr abwarten. Morgen US Feiertag. Glaube sogar, dass heute nur verkürzter Handelstag bei denen ist ?! Habe ich aber nur irgendwo aufgeschnappt, nicht selbst gegooglet. Arbeitsmarktdaten kommen noch um 14:30 und dann wäre die Woche wohl rum.





Die 25070 und drunter die 25k habe ich als Support Zonen erstmal im Dax. Bewegt sich der Dax über das Vortageshigh, dann könnten auch die 25.200 kommen. + - paar Ticks im Xetra oder L&S oder wo ihr auch immer schaut, da ich quasi nur die Futures beobachte ;)