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    Besonders beachtet!

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    Lang & Schwarz Aktie -11 % heute - aktueller Kurs am 02.07.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Lang & Schwarz Aktie bisher Verluste von -11,27 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Lang & Schwarz Aktie.

    Besonders beachtet! - Lang & Schwarz Aktie -11 % heute - aktueller Kurs am 02.07.2026
    Foto: 741508661

    Lang & Schwarz ist ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen in Deutschland, das sich auf den außerbörslichen Handel und die Emission von strukturierten Produkten spezialisiert hat. Es konkurriert mit Tradegate und der Baader Bank und zeichnet sich durch seine Innovationskraft und Spezialisierung im außerbörslichen Handel aus.

    Lang & Schwarz aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.07.2026

    Mit einer Performance von -11,27 % musste die Lang & Schwarz Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Lang & Schwarz Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,72 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -11,27 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Lang & Schwarz mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -8,81 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Lang & Schwarz Aktie damit um -13,45 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,49 %. Im Jahr 2026 gab es für Lang & Schwarz bisher ein Plus von +16,22 %.

    Lang & Schwarz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -13,45 %
    1 Monat -18,49 %
    3 Monate -8,81 %
    1 Jahr +10,73 %

    Stand: 02.07.2026, 09:15 Uhr

    Informationen zur Lang & Schwarz Aktie

    Es gibt 9 Mio. Lang & Schwarz Aktien. Damit ist das Unternehmen 230,29 Mio. € wert.

    Almonty Industries, Capcom & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen

     

    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

     

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Deutsche Boerse, Visa (A) und Co.

    Deutsche Boerse, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,46 %. Visa (A) notiert im Minus, mit -0,11 %. Euronext notiert im Minus, mit -0,42 %.

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    Ob die Lang & Schwarz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lang & Schwarz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

     

     

    Lang & Schwarz

    -8,73 %
    -13,45 %
    -18,49 %
    -8,81 %
    +10,73 %
    +184,77 %
    +4,58 %
    ISIN:DE000LS1LUS9WKN:LS1LUS
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