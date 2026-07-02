Xiaomi Aktie steigt um +2,61 % - 02.07.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Xiaomi Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,61 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,92 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Xiaomi Aktie. Nach einem Plus von +0,92 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 2,5375€, mit einem Plus von +2,61 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

Der heutige Anstieg bei Xiaomi konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -25,63 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Xiaomi Aktie damit um +1,76 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,77 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Xiaomi auf -42,26 %.

Xiaomi Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,76 % 1 Monat -20,77 % 3 Monate -25,63 % 1 Jahr -60,96 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie

Stand: 02.07.2026, 09:16 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung von Xiaomi: Einige sehen Einstiegschancen, andere hinterfragen, ob hohe KI-/F&E‑Investitionen kurzfristig in höhere Gewinne, Margen oder einen nachhaltig höheren Kurs münden. Diskutiert werden zudem das 20 Mrd. HKD Rückkaufprogramm ohne Kursstopp, Gewinn-/Auslieferungs‑Revisionen, Produktionskürzungen und enttäuschende EV‑Lieferzahlen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Xiaomi eingestellt.

Informationen zur Xiaomi Aktie

Es gibt 21 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 54,03 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,64 %. Alphabet notiert im Minus, mit -1,16 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -7,46 %.

Xiaomi Aktie jetzt kaufen?

Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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