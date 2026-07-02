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    Besonders beachtet!

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    Bayer Aktie heute kräftig im Plus - 02.07.2026

    Am 02.07.2026 ist die Bayer Aktie, bisher, um +3,38 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Bayer Aktie.

    Besonders beachtet! - Bayer Aktie heute kräftig im Plus - 02.07.2026
    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    Bayer ist ein Life-Science-Konzern mit Fokus auf Gesundheit und Agrar. Hauptbereiche: Pharmaceuticals (verschreibungspflichtige Medikamente), Consumer Health (OTC-Produkte) und Crop Science (Pflanzenschutz, Saatgut). Starke Marktstellung v.a. in Pharma und Agrarchemie. Wichtige Konkurrenten: BASF, Syngenta, Novartis, Pfizer. USP: breite Life-Science-Aufstellung, starke F&E, globale Marken – belastet durch Rechtsrisiken (v.a. Monsanto/Glyphosat).

    Bayer Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.07.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Bayer Aktie. Mit einer Performance von +3,38 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,01 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Bayer Aktie. Nach einem Plus von +1,01 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 50,42, mit einem Plus von +3,38 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Bayer Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +26,93 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die Bayer Aktie damit um +25,32 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +41,57 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Bayer um +33,03 % gewonnen.

    Bayer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +25,32 %
    1 Monat +41,57 %
    3 Monate +26,93 %
    1 Jahr +85,70 %

    Stand: 02.07.2026, 09:16 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der Bayer-Aktie. Trader diskutieren die Erreichung der 50-Euro-Marke und spekulieren auf ein Überschreiten in Richtung 100 Euro. Fundamentale Impulse liefern die US-Strukturierung der Glyphosat-Sparte in Ruveon und die EPA-Zulassung von Convintro, was Bewertung und Aussichten beeinflusst. Die Posts zeigen gemischtes Sentiment: Mut zum Einstieg vs. Abwarten.

    Zur Bayer Diskussion

    Informationen zur Bayer Aktie

    Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 49,03 Mrd. € wert.

    Bayer nehmen vorbörslich 50-Euro-Marke ins Visier

     

    Bayer-Aktien könnten es am Donnerstag erstmals seit fast drei Jahren wieder über die runde Marke von 50 Euro schaffen. Charttechnisch käme das einem Ausbruch gleich. Die Bündelung des Glyphosat-Geschäfts in den USA in einem eigenständigen …

     

    Bayer gliedert operatives US-Glyphosatgeschäft in eigenes Unternehmen aus

     

    Der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer lagert sein US-Geschäft mit dem umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat in ein eigenes Unternehmen mit Namen Ruveon aus. Ziel sei es, das Geschäft "optimal auf die spezifischen Anforderungen des US-Marktes …

     

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BAYER AG auf 'Buy'

     

    Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bayer von 45 auf 60 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Belastung durch die Glyphosat-Rechtstreitigkeiten verflüchtige sich langsam, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer …

     

    So schlagen sich die Wettbewerber von Bayer

    BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,20 %. Novartis notiert im Plus, mit +1,31 %. Pfizer notiert im Minus, mit -0,02 %. Sanofi legt um +1,31 % zu

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    Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

     

     

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    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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