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    Besonders beachtet!

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    Deutsche Bank Aktie steigt auf 30,37€ - 02.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Deutsche Bank Aktie bisher um +2,03 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Bank Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutsche Bank Aktie steigt auf 30,37€ - 02.07.2026
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - dpa

    Die Deutsche Bank ist ein globales Universalinstitut mit Fokus auf Investmentbanking, Firmen- und Privatkundengeschäft sowie Asset Management. Hauptleistungen: Finanzierung, Handel, Zahlungsverkehr, Vermögensverwaltung. Marktstellung: führend in Deutschland, bedeutend in Europa, global im Investmentbanking. Konkurrenten: JPMorgan, Goldman Sachs, UBS, BNP Paribas, Commerzbank. USP: starke Deutschland-Präsenz, Corporate- & FX-Kompetenz.

    Deutsche Bank aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.07.2026

    Die Deutsche Bank Aktie notiert aktuell bei 30,37 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,03 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,61  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,66 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Deutsche Bank Aktie. Nach einem Plus von +0,66 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 30,37, mit einem Plus von +2,03 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Deutsche Bank investiert war, konnte einen Gewinn von +15,32 % verbuchen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Bank Aktie damit um -1,26 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,68 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Deutsche Bank einen Rückgang von -9,41 %.

    Deutsche Bank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,26 %
    1 Monat +7,68 %
    3 Monate +15,32 %
    1 Jahr +22,03 %
    Stand: 02.07.2026, 09:17 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Bank Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell vor allem um die Kursentwicklung der Deutsche Bank Aktie in Zusammenhang mit der DWS: DWS-Kurs nach Dividendenabschlag im Bereich 60+ €, aber zuletzt über 65 €, und einige erwarten, dass der Mutterkurs darüber hinaus in Richtung 30 € oder mehr läuft. Diskussionen drehen sich um Fundamentales, Bewertung, mögliche Kapitalmaßnahmen und Boni, sowie um die Belastung durch Restrukturierung; manche spekulieren auch auf deutlich höhere Kurse, andere warnen vor Risiken.

    Zur Deutsche Bank Diskussion

    Informationen zur Deutsche Bank Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Deutsche Bank Aktien. Damit ist das Unternehmen 58,27 Mrd. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Barclays, BNP Paribas (A) und Co.

    Barclays, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,10 %. BNP Paribas (A) notiert im Plus, mit +0,88 %. HSBC Holdings notiert im Minus, mit -1,06 %. Commerzbank legt um +0,51 % zu UBS Group notiert im Plus, mit +0,48 %.

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    Ob die Deutsche Bank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Bank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deutsche Bank

    +3,21 %
    +1,92 %
    +7,68 %
    +15,32 %
    +22,03 %
    +210,11 %
    +168,27 %
    +161,43 %
    +13,60 %
    ISIN:DE0005140008WKN:514000
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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