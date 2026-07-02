SUESS MicroTec - Aktie verliert deutlich -4,26 % - 02.07.2026

Mit einer Performance von -4,26 % musste die SUESS MicroTec Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der SUESS MicroTec Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,40 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 87,60€, mit einem Minus von -4,26 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

SÜSS MicroTec entwickelt Anlagen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (u.a. Mask-Aligner, Coater/Developer, Bonder). Fokus auf Advanced Packaging, MEMS und Compound-Semiconductors. Nischenplayer mit starker Technologieposition, v.a. in Lithografie und Waferbonding. Wichtige Wettbewerber: EV Group, Tokyo Electron, Canon. USP: Prozess-Know-how, Präzision, kundenspezifische Lösungen.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die SUESS MicroTec-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +85,98 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -12,35 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,33 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +133,90 % gewonnen.

SUESS MicroTec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -12,35 % 1 Monat +3,33 % 3 Monate +85,98 % 1 Jahr +106,45 %

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Stand: 02.07.2026, 09:17 Uhr

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,67 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von SUESS MicroTec

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,27 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -1,92 %. ASML Holding notiert im Minus, mit -1,35 %.

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Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.