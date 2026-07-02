Porsche Holding SE Aktie gut behauptet +1,29 % - 02.07.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Porsche Holding SE. Sie steigt um +1,29 % auf 27,53€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,18 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Porsche Holding SE Aktie. Nach einem Plus von +0,18 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 27,53€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Die Porsche SE ist eine Holding mit Schwerpunkt Beteiligungsmanagement, Kernbeteiligung ist Volkswagen. Sie bietet selbst keine Produkte an, sondern bündelt und steuert Beteiligungen im Automobilsektor. Marktstellung: einflussreicher Ankeraktionär von VW. Wichtige Konkurrenten: andere Auto-Holdings wie Stellantis, Mercedes-Benz Group. USP: starke Stimmrechtsmacht und Hebel auf den VW-Konzern inkl. Porsche AG.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl sich die Porsche Holding SE Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -13,00 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Porsche Holding SE Aktie damit um -8,43 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,84 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Porsche Holding SE um -31,25 % verloren.

Porsche Holding SE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,43 % 1 Monat -14,84 % 3 Monate -13,00 % 1 Jahr -19,05 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Porsche Holding SE Aktie

Stand: 02.07.2026, 09:17 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursverluste der Porsche Holding SE, Debatten über einen möglichen Einstieg, tägliche Dividendenabschläge, Bewertungsfragen (einige nennen einen inneren Wert von 100–110 €, andere sehen die Aktie deutlich günstiger), Sorgen wegen fehlender Diversifizierung der Holding, Familienkontrolle und die Option auf Rückkauf von Vorzugsaktien; aktueller Handel berichtete bei etwa 27,33 €.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Porsche Holding SE eingestellt.

Informationen zur Porsche Holding SE Aktie

Es gibt 153 Mio. Porsche Holding SE Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,22 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,37 %. Mercedes-Benz Group notiert im Plus, mit +1,21 %. Renault notiert im Minus, mit -2,37 %. Volkswagen legt um +0,27 % zu Stellantis notiert im Plus, mit +0,57 %.

Porsche Holding SE Aktie jetzt kaufen?

Ob die Porsche Holding SE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Porsche Holding SE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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