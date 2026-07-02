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    Besonders beachtet!

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    Porsche Holding SE Aktie gut behauptet +1,29 % - 02.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Porsche Holding SE Aktie bisher um +1,29 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Porsche Holding SE Aktie.

    Besonders beachtet! - Porsche Holding SE Aktie gut behauptet +1,29 % - 02.07.2026
    Foto: Clément Roy - unsplash

    Die Porsche SE ist eine Holding mit Schwerpunkt Beteiligungsmanagement, Kernbeteiligung ist Volkswagen. Sie bietet selbst keine Produkte an, sondern bündelt und steuert Beteiligungen im Automobilsektor. Marktstellung: einflussreicher Ankeraktionär von VW. Wichtige Konkurrenten: andere Auto-Holdings wie Stellantis, Mercedes-Benz Group. USP: starke Stimmrechtsmacht und Hebel auf den VW-Konzern inkl. Porsche AG.

    Porsche Holding SE Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 02.07.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Porsche Holding SE. Sie steigt um +1,29 % auf 27,53. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,18 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Porsche Holding SE Aktie. Nach einem Plus von +0,18 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 27,53. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Obwohl sich die Porsche Holding SE Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -13,00 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Porsche Holding SE Aktie damit um -8,43 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,84 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Porsche Holding SE um -31,25 % verloren.

    Porsche Holding SE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,43 %
    1 Monat -14,84 %
    3 Monate -13,00 %
    1 Jahr -19,05 %
    Stand: 02.07.2026, 09:17 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Porsche Holding SE Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursverluste der Porsche Holding SE, Debatten über einen möglichen Einstieg, tägliche Dividendenabschläge, Bewertungsfragen (einige nennen einen inneren Wert von 100–110 €, andere sehen die Aktie deutlich günstiger), Sorgen wegen fehlender Diversifizierung der Holding, Familienkontrolle und die Option auf Rückkauf von Vorzugsaktien; aktueller Handel berichtete bei etwa 27,33 €.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Porsche Holding SE eingestellt.

    Zur Porsche Holding SE Diskussion

    Informationen zur Porsche Holding SE Aktie

    Es gibt 153 Mio. Porsche Holding SE Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,22 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,37 %. Mercedes-Benz Group notiert im Plus, mit +1,21 %. Renault notiert im Minus, mit -2,37 %. Volkswagen legt um +0,27 % zu Stellantis notiert im Plus, mit +0,57 %.

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    Ob die Porsche Holding SE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Porsche Holding SE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Porsche Holding SE

    +0,74 %
    -8,43 %
    -14,84 %
    -13,00 %
    -19,05 %
    -48,53 %
    -70,20 %
    -38,56 %
    -42,87 %
    ISIN:DE000PAH0038WKN:PAH003
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