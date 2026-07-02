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    Besonders beachtet!

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    Infineon Technologies Aktie fällt auf 76,00€ - 02.07.2026

    Am 02.07.2026 ist die Infineon Technologies Aktie, bisher, um -3,12 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Infineon Technologies Aktie.

    Besonders beachtet! - Infineon Technologies Aktie fällt auf 76,00€ - 02.07.2026
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

    Infineon Technologies aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.07.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Infineon Technologies Aktie. Sie fällt um -3,12 % auf 76,00. Die Talfahrt der Infineon Technologies Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,34 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 76,00, mit einem Minus von -3,12 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Obwohl die Infineon Technologies Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +100,79 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die Infineon Technologies Aktie damit um -6,79 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,03 %. Im Jahr 2026 gab es für Infineon Technologies bisher ein Plus von +107,53 %.

    Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,79 %
    1 Monat -3,03 %
    3 Monate +100,79 %
    1 Jahr +119,85 %
    Stand: 02.07.2026, 09:18 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Infineon Technologies Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Infineons Kursdruck durch erneute US‑Chip‑Sell‑offs und die Gefahr eines vollendeten Doppeltops mit möglichen starken Rücksetzern; mehrere User warnen vor riskanten Long‑Einstiegen und einigen Verkäufen. Dem gegenüber stehen positive Fundamentaldaten: Abschluss der ams‑OSRAM‑Sensorakquisition (~230 Mio. € Umsatz, EPS‑steigernd), Gartner‑Lob für AI‑Rechenzenter‑Leistungshalbleiter sowie Auszeichnungen für Investor Relations.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

    Zur Infineon Technologies Diskussion

    Informationen zur Infineon Technologies Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 99,94 Mrd. € wert.

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    Im Juni `26 haben 13 Analysten die Infineon Technologies Aktie eingestuft.

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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Analog Devices, STMicroelectronics und Co.

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,73 %. STMicroelectronics notiert im Minus, mit -1,72 %. Texas Instruments notiert im Minus, mit -0,90 %. ON Semiconductor verliert -2,25 % NIO notiert im Minus, mit -4,24 %.

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    Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Infineon Technologies

    -3,43 %
    -10,12 %
    -3,03 %
    +100,79 %
    +119,85 %
    +106,95 %
    +135,14 %
    +497,71 %
    +7,56 %
    ISIN:DE0006231004WKN:623100
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