Deutsche Telekom Aktie steigt auf 24,740€ - 02.07.2026

Die Deutsche Telekom Aktie notiert aktuell bei 24,740€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +1,81 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,440 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,89 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Deutsche Telekom Aktie. Nach einem Plus von +1,89 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 24,740€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Die Deutsche Telekom ist ein führender europäischer Telekommunikationskonzern (Marke u.a. Telekom, T‑Mobile). Kerngeschäft: Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV, Cloud- und IT-Dienste für Privat- und Geschäftskunden. Starke Marktstellung in Deutschland, USA (T‑Mobile US) und Europa. Wichtige Konkurrenten: Vodafone, Telefónica, Orange, AT&T, Verizon. Stärken: Skalenvorteile, 5G-Ausbau, integrierte Netzinfrastruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kurs der Deutsche Telekom Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -20,07 %.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Telekom Aktie damit um -7,52 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,07 %. Im Jahr 2026 gab es für Deutsche Telekom bisher ein Minus von -12,01 %.

Deutsche Telekom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,52 % 1 Monat -15,07 % 3 Monate -20,07 % 1 Jahr -21,58 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Telekom Aktie

Stand: 02.07.2026, 09:19 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung der DTAG. Im Fokus stehen Aktienrückkäufe (bis 2 Mrd. €) und deren Kurswirkung, Dividende ca. 4–5% sowie ein niedriges Kursniveau. T-Mobile US wird als wertvolles Asset gesehen, mit Überlegungen zu einer Holding/Integration (SpaceX). Politische Einflussfaktoren beeinflussen die Einschätzungen. Kursziel: ca. 22–27,5 €.

Informationen zur Deutsche Telekom Aktie

Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 120,28 Mrd. € wert.

Die Deutsche Telekom hat die Details ihres Aktienrückkaufprogramms 2026 konkretisiert und in zwei Pflichtmitteilungen präzise Zwischenzahlen gemeldet. Zwischen dem 22. und 26. Juni 2026 erwarb das Unternehmen im elektronischen Handel der Frankfurter …

Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources Corp. Die aktuellen Börsenentwicklungen zeigen deutliche Spannungen und Chancen in verschiedenen Sektoren auf. Während ein großer deutscher Autobauer fundamental und charttechnisch massiv …

So schlagen sich die Wettbewerber von Deutsche Telekom

Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,43 %. ORANGE notiert im Plus, mit +0,99 %. AT&T notiert im Plus, mit +0,02 %. Telefonica legt um +0,14 % zu Vodafone Group notiert im Plus, mit +0,92 %.

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Ob die Deutsche Telekom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Telekom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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