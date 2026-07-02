Volkswagen (VW) Vz Aktie überzeugt mit Kursplus - 02.07.2026

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +1,56 % auf 71,50€. Damit gewinnt die Aktie +1,10 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,09 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Volkswagen (VW) Vz Aktie. Nach einem Plus von +0,09 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 71,50€, mit einem Plus von +1,56 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Volkswagen Vz ist Kern des VW-Konzerns, einem globalen Auto- und Nutzfahrzeughersteller. Hauptprodukte: Pkw (VW, Audi, Škoda, Porsche u.a.), leichte und schwere Nutzfahrzeuge, Finanzdienstleistungen. Starke Marktstellung in Europa, global Top-3 nach Absatz. Wichtige Konkurrenten: Toyota, Stellantis, Hyundai/Kia, GM, Ford, Tesla. Stärken: breite Markenpalette, Skaleneffekte, starke Position im Volumen- und Premiumsegment.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -19,04 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Volkswagen (VW) Vz Aktie damit um -7,83 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,49 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Volkswagen (VW) Vz -31,74 % verloren.

Volkswagen (VW) Vz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,83 % 1 Monat -22,49 % 3 Monate -19,04 % 1 Jahr -21,12 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

Stand: 02.07.2026, 09:19 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache VW-Kursentwicklung und Bewertung, Sorgen über Wettbewerbsfähigkeit gegen BYD, Diskussionen zu Kostensenkungen, Modellreduzierung und Personalabbau, Debatten über Existenzrisiken und mögliche Übernahme durch chinesische Hersteller, Kritik an zu kleiner Marktkapitalisierung sowie Trading-Pläne (Einstieg bei ~65/68, Nachkäufe unter 50).

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

Informationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

Es gibt 206 Mio. Volkswagen (VW) Vz Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,78 Mrd. € wert.

Volkswagen steht erneut im Zentrum tiefgreifender strategischer und konjunktureller Spannungen: Analysten senken Kursziele, Zulieferer kämpfen ums Überleben, Partnerschaften enden – und die Belegschaften warten weiterhin auf Klarheit über mögliche …

Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources Corp. Die aktuellen Börsenentwicklungen zeigen deutliche Spannungen und Chancen in verschiedenen Sektoren auf. Während ein großer deutscher Autobauer fundamental und charttechnisch massiv …

Die Dekarbonisierung von Industrie und Transportsektor zählt zu den großen Investitionsthemen der nächsten Dekaden. Verschiedene Antriebssysteme, wie Elektro oder Wasserstoff konkurrieren um die Gunst der Kunden und Anleger. Aber der Diesel hat noch …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BMW, Mercedes-Benz Group und Co.

BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,47 %. Mercedes-Benz Group notiert im Plus, mit +1,44 %. Toyota notiert im Plus, mit +1,57 %. Tesla verliert -1,04 % Stellantis notiert im Plus, mit +0,67 %.

Volkswagen (VW) Vz Aktie jetzt kaufen?

Ob die Volkswagen (VW) Vz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Volkswagen (VW) Vz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar