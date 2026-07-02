Gerresheimer Aktie verliert heute spürbar - aktueller Kursrückgang am 02.07.2026

Die Gerresheimer Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -3,97 % auf 27,10€. Damit verliert die Aktie -1,12 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,47 %, geht es heute bei der Gerresheimer Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Gerresheimer ist ein Spezialist für Pharma- und Healthcare-Verpackungen. Kernprodukte sind Glas- und Kunststoffbehälter, Spritzen, Inhalatoren und Medizinverpackungen. Das Unternehmen ist global gut positioniert im stark regulierten Pharmamarkt. Wichtige Wettbewerber: Schott, Stevanato, Berry Global. Stärken: breite Technologieplattform, hohe Qualitäts- und Regulierungskompetenz, enge Kundenbindung zu Pharma- und Biotech-Konzernen.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Gerresheimer-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +48,60 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Gerresheimer Aktie damit um +7,25 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,84 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +1,08 % gewonnen.

Gerresheimer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,25 % 1 Monat +3,84 % 3 Monate +48,60 % 1 Jahr -41,80 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Gerresheimer Aktie

Stand: 02.07.2026, 09:19 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Gerresheimer-Aktie: Kursentwicklung, Bewertung und Fundamentaldaten. Debattiert wird, ob das neue Management Bilanzprobleme löst, Transformationsprogramm greift und Centor-Verkauf sowie Bormioli-Kauf die Profitabilität verbessern. Bernstein hebt das Kursziel auf 28,70 EUR, Sicht auf JA 2025/2026 bleibt aber verunsichert; Q1/26 könnte schwach sein. Short-Interest-Diskussionen und Days-to-Cover werden diskutiert.

Informationen zur Gerresheimer Aktie

Es gibt 35 Mio. Gerresheimer Aktien. Damit ist das Unternehmen 949,85 Mio. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Gerresheimer hat den testierten Jahres- und Konzernabschluss 2025 vorgelegt und damit nach internen Untersuchungen zur Umsatzerfassung für 2024/2025 Transparenz geschaffen. Der Umsatz stieg inklusive der erstmaligen Einbeziehung von Bormioli Pharma …

Gerresheimer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Gerresheimer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gerresheimer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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