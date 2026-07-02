Koalition plant schärfere Regeln für Krankschreibungen
Für Sie zusammengefasst
- Abschaffung telefonischer Krankschreibungen geplant
- Pflicht zur AU-Bescheinigung ab dem ersten Tag
- Beschluss von Union und SPD im Koalitionsausschuss
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BERLIN (dpa-AFX) - Die Möglichkeit zu telefonischen Krankschreibungen soll nach Plänen der Koalition abgeschafft werden. Für Beschäftigte soll zudem die verpflichtende Vorlage einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ab dem ersten Tag der Erkrankung eingeführt werden, wie Union und SPD nach Beschlüssen des Koalitionsausschusses mitteilten./sam/DP/zb
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