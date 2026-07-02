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    SFC Energy stärkt Portfolio durch Erwerb wesentlicher Siqens-Vermögenswerte

    SFC Energy stärkt mit dem Zukauf zentraler Siqens-Technologien seine Position im Brennstoffzellenmarkt und erschließt neue Anwendungen im Leistungsbereich von 1–5 kW.

    SFC Energy stärkt Portfolio durch Erwerb wesentlicher Siqens-Vermögenswerte
    Foto: SFC Energy AG
    • SFC Energy erwirbt wesentliche Vermögenswerte der Siqens GmbH im Rahmen des am 1. Juli 2026 eröffneten Insolvenzverfahrens; die Vereinbarung wurde Anfang Juli 2026 getroffen, der endgültige Abschluss soll in den kommenden Wochen erfolgen.
    • Kernübernommen wird die patentierte Methanol‑Reformer‑Brennstoffzellentechnologie sowie zugehöriges Technologie‑ und Patentportfolio, Markenrechte, Know‑how und bestehende Kundenbeziehungen.
    • Ausgewählte Mitarbeiter und der Entwicklungs‑/Technologiestandort in München werden übernommen; der Kaufpreis liegt im hohen sechsstelligen Euro‑Bereich.
    • Die Reformer‑Technologie schließt die Lücke zwischen Direkt‑Methanol‑Brennstoffzellen (<1 kW) und Wasserstoffsystemen (>5 kW) und ermöglicht Anwendungen im Leistungsbereich von 1–5 kW.
    • Erweiterte Marktchancen in Verteidigung, ziviler/öffentlicher Sicherheit, kritischer Infrastruktur, Telekommunikation, Verkehrstechnik sowie Öl & Gas; Methanol als flüssiger Energieträger vereinfacht Transport/Lagerung und ist dort vorteilhaft, wo gasförmiger Wasserstoff eingeschränkt einsetzbar ist.
    • SFC erwartet Synergien (Skaleneffekte in Einkauf, Fertigung, Produktentwicklung, internationales Vertriebs‑/Servicenetz) sowie eine Verbesserung der Total Cost of Ownership für Kunden; zusätzlich wurden Technologien zur elektrochemischen Wasserstoffseparierung (EHS) erworben, deren Nutzung geprüft wird.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei SFC Energy ist am 14.08.2026.

    Der Kurs von SFC Energy lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 19,530EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,20 % im Minus.
    12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 19,800EUR das entspricht einem Plus von +1,38 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.102,90PKT (-0,55 %).


    SFC Energy

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    ISIN:DE0007568578WKN:756857
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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