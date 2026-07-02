Airlines erweitern Flüge nach Israel

Für den August hat der Lufthansa-Konzern weitere Verbindungen für Lufthansa ab München, für Swiss ab Zürich und für Brussels Airlines ab Brüssel angekündigt. Condor will seinen Linienflug ab dem 2. August starten. Das Flugangebot der Lufthansa-Gruppe nach Dubai wie auch in viele andere Destinationen in der Krisenregion bleibt hingegen bis einschließlich 24. Oktober aus betrieblichen Gründen ausgesetzt./ceb/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,86 % und einem Kurs von 9,826 auf Tradegate (02. Juli 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +2,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,94 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 11,83 Mrd..

Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,3333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -29,05 %/-18,91 % bedeutet.