Entspannung in Nahost
Airlines erweitern Flüge nach Israel
- Lufthansa fliegt wieder zweimal täglich nach Tel Aviv
- Condor nimmt regelmäßige Linienflüge ab 2. August auf
- Austrian, Eurowings, Swiss und Brussels erhöhen Flüge
FRANKFURT (dpa-AFX) - Israel-Touristen können nach der Beruhigung im Iran-Krieg wieder auf ein größeres Flugangebot nach Tel Aviv zugreifen. Neben der Lufthansa-Gruppe plant nun auch die Gesellschaft Condor wieder regelmäßige Linienflüge. Die Lufthansa fliegt seit Mittwoch wieder zweimal täglich von Frankfurt in die Metropole Israels, wie ein Sprecher bestätigte. In Kriegszeiten hatte vor allem die israelische Airline El Al die Verbindungen aufrechterhalten.
Die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines nahm die Route ab Wien bereits im Juni wieder auf, erhöht ab sofort die Anzahl der Flüge auf elf Frequenzen pro Woche. Ab Mitte Juli plant auch Eurowings wieder mit Flügen nach Israel: Bis zu drei Flüge pro Woche finden zwischen Düsseldorf und Tel Aviv statt, ab Hamburg steht ab dem 10. Juli ein wöchentlicher Flug im Plan.
Für den August hat der Lufthansa-Konzern weitere Verbindungen für Lufthansa ab München, für Swiss ab Zürich und für Brussels Airlines ab Brüssel angekündigt. Condor will seinen Linienflug ab dem 2. August starten. Das Flugangebot der Lufthansa-Gruppe nach Dubai wie auch in viele andere Destinationen in der Krisenregion bleibt hingegen bis einschließlich 24. Oktober aus betrieblichen Gründen ausgesetzt./ceb/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,86 % und einem Kurs von 9,826 auf Tradegate (02. Juli 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +2,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,94 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 11,83 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,3333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -29,05 %/-18,91 % bedeutet.
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Kerosinknappheit ist nur ein blödsin die haben alten Vertrag bis ende August. Lufthansa ist unterbewertet und wird steigen bis September auf 14-17 Euro.
da hast Du halt einen homogenen 350mio menschen Markt in USA, +Amerika als ganzes, also Canada, Südamerika +keine Umwege wegen Ukraine nach Asien.
Morgan Stanley hebt Lufthansa hervor und nennt Favoriten im europäischen Transportsektor für 2026
https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/morgan-stanley-hebt-lufthansa-hervor-und-nennt-favoriten-im-europaeischen-transportsektor-fuer-2026-ce7e59dcd88df121