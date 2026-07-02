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    Aktien Asien

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    Halbleiterwerte schwach - SK Hynix-Einbruch zieht Kospi nach unten

    Für Sie zusammengefasst
    • Asiatische Märkte meist unter Druck durch Semis
    • SK Hynix Verluste ziehen Kospi stark nach unten
    • KI-Gewinnmitnahmen und Apple belasten Halbleiter
    Aktien Asien - Halbleiterwerte schwach - SK Hynix-Einbruch zieht Kospi nach unten
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag zumeist nachgegeben. Schwache Vorgaben aus den USA, wo Halbleiterwerte deutlich verloren hatten, belasteten vor allem die technologielastigeren Märkte.

    Marktteilnehmer sprachen von Gewinnmitnahmen bei Aktien aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz. "Immer mehr Fragen über die Rechtfertigung hoher Bewertungen werden laut", so Jochen Stanzl, Marktanalyst der Consorsbank. "Niemand würde sich wundern, wenn die KI-Korrektur nun doch käme, um Teile des steilen Anstiegs der letzten Monate zurückzunehmen, selbst wenn das zugrundeliegende Wachstum ungebrochen weitergehen würde."

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    Dies hinterließ vor allem an der südkoreanischen Börse Spuren. Die Verluste der Halbleiterschwergewichte wie SK Hynix , die deutlich nachgaben, zogen den Kospi um 6,7 Prozent nach unten. "Metas Markteintritt in das KI-Cloud-Geschäft schürt Sorgen über eine Veränderung der Nachfragesituation im Halbleitersektor und drückt auf die Aktienkurse", merkte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets dazu an.

    Marktteilnehmer verwiesen zudem auf die Absicht von Apple , Halbleiter künftig in China zu kaufen, was die Nachfrage der südkoreanischen Hersteller beeinträchtige. Der japanische Nikkei 225 blieb davon nicht unbeeindruckt und verlor 2,47 Prozent auf 68.733,15 Punkte. Marktteilnehmer verwiesen hier auch die schleppende Nachfrage während einer Anleiheaktion und Inflationssorgen, die Anleihe-Renditen nach oben getrieben hätten.

    Zu deutlichen Verlusten kam es auch beim CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten an den chinesischen Festlandsbörsen, der um 2,9 Prozent fiel. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong, wo am Vortag nicht gehandelt worden war, hielt sich dagegen besser.

    Der australische S&P ASX 200 hielt sich ebenfalls besser und endete nahezu unverändert./mf/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 260,2 auf Tradegate (02. Juli 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um +1,78 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,03 %.

    Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 3,82 Bil..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 306,00USD. Von den letzten 9 Analysten der Apple Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 296,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 325,00USD was eine Bandbreite von +13,82 %/+24,98 % bedeutet.





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