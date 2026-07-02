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    "Desaster für Bundesregierung"

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    KNDS-IPO geplatzt – Grüne attackieren die "Gier einer Milliardärsfamilie"

    Der Bund wollte mit Milliarden bei KNDS einsteigen. Jetzt stoppt der Panzerbauer den IPO – und die Grünen werfen der Besitzerfamilie vor, den Staat auszupressen.

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    "Desaster für Bundesregierung" - KNDS-IPO geplatzt – Grüne attackieren die "Gier einer Milliardärsfamilie"
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    Der geplante Börsengang des deutsch-französischen Panzerbauers KNDS ist vorerst vom Tisch – und damit auch eines der politisch heikelsten Rüstungsprojekte Europas. Der Hersteller des Leopard-2-Kampfpanzers und der Panzerhaubitze 2000 wollte eigentlich im Sommer an die Börsen in Frankfurt und Paris gehen. Es wäre einer der größten europäischen Rüstungs-IPOs der vergangenen Jahre geworden. Nun verschiebt KNDS das Vorhaben auf unbestimmte Zeit und verweist auf die aktuelle Marktvolatilität im europäischen Verteidigungssektor.

    Der Schritt kommt nur wenige Tage, nachdem der Haushaltsausschuss des Bundestages grünes Licht für einen Einstieg des Bundes bei KNDS gegeben hatte. Deutschland und Frankreich sollen künftig jeweils 40 Prozent an dem Konzern halten, die übrigen 20 Prozent waren für institutionelle Investoren im Rahmen des Börsengangs vorgesehen. Nach Angaben aus dem Umfeld wurde zeitweise eine Bewertung von rund 15 Milliarden Euro erwartet. Die Financial Times berichtete jedoch, dass die deutschen Eigentümerfamilien nicht bereit seien, eine Bewertung von weniger als 12,5 Milliarden Euro zu akzeptieren. Einige Investoren hätten signalisiert, dass KNDS auch weniger wert sein könnte.

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    Damit wird der IPO nicht nur von schwächeren Märkten getroffen, sondern auch von der Frage, wie viel die europäische Rüstungsfantasie nach der Rallye der vergangenen Jahre noch wert ist. Die Aktien vieler Rüstungsunternehmen sind zuletzt von ihren Hochs zurückgefallen. Rheinmetall verlor deutlich an Wert, auch der seit Jahresbeginn in Amsterdam notierte tschechische Rüstungskonzern CSG handelt klar unter seinem Ausgabepreis. Investoren zweifeln zunehmend daran, ob die angekündigten Milliardenprogramme der NATO-Staaten schnell genug in Umsatz und Gewinn bei den Herstellern ankommen.

    KNDS selbst bleibt operativ ein Schwergewicht. Der Konzern entstand 2015 aus dem Zusammenschluss von Krauss-Maffei Wegmann und dem französischen Unternehmen Nexter, beschäftigt gut 11.000 Menschen und erzielte 2025 einen Umsatz von 4,4 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand lag Ende 2025 bei 33,1 Milliarden Euro. Trotzdem reichte das offenbar nicht, um Investoren im aktuellen Marktumfeld von der angepeilten Bewertung zu überzeugen.

    Politisch sorgt die Verschiebung für scharfe Kritik. Der haushaltspolitische Sprecher der Grünen, Sebastian Schäfer, sprach gegenüber Reuters von einem "Desaster für die Bundesregierung". Das sei das Ergebnis einer strategielosen Industriepolitik und der Gier einer Milliardärsfamilie, die den Staat in dieser Sicherheitslage im Schwitzkasten halte. "Nun macht die Besitzerfamilie von KNDS einen Rückzieher, weil ihnen offenkundig der Milliardenerlös noch nicht ausreicht."

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    Die Bundesregierung erklärte, sie respektiere die Entscheidung von KNDS und bleibe entschlossen, gemeinsam mit Frankreich die langfristige Zukunft des Unternehmens zu sichern. KNDS will den IPO-Prozess wieder aufnehmen, sobald die Marktbedingungen es zulassen. Für Europas Rüstungsboom ist die Absage dennoch ein Warnsignal: Selbst volle Auftragsbücher garantieren nicht mehr automatisch volle Bewertungen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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