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    EuGH bestätigt Rekord-Wettbewerbsstrafe für Google

    Für Sie zusammengefasst
    • EU-Gericht bestätigt Rekordstrafe von 4,1 Milliarden
    • Illegale Beschränkungen gegen Android-Hersteller
    • Urteil des EuGH stärkt Vorwurf der Marktbeherrschung
    EuGH bestätigt Rekord-Wettbewerbsstrafe für Google
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LUXEMBURG (dpa-AFX) - Google muss nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs eine Wettbewerbsstrafe der EU-Kommission in Rekordhöhe von 4,1 Milliarden Euro zahlen. Das Unternehmen habe Herstellern von Android-Smartphones und Mobilfunkanbietern illegale Beschränkungen auferlegt, um die Marktdominanz seiner Suchmaschine zu stärken, entschieden die Richterinnen und Richter in Luxemburg./vni/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,02 % und einem Kurs von 314,5 auf Tradegate (02. Juli 2026, 09:48 Uhr) gehandelt.

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    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um +5,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,50 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,84 Bil..

    Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1300 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 421,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 375,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 460,00USD was eine Bandbreite von +20,13 %/+47,37 % bedeutet.





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