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    Westliche Lieferketten

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    Nordamerikas Lithiumangebot reicht nicht aus

    Nordamerikas Lieferketten für Lithium nehmen Fahrt auf, reichen angesichts der dynamisch wachsenden Nachfrage nach dem Batteriemetall aber absehbar nicht aus. Davon können Akteure andernorts profitieren.

     

    Der Lithiumexplorer Lithium Africa (ISIN: KYG6003G1010, ISIN: A425GC) etwa treibt das Springbok-Projekt in der Provinz Nordkap in Südafrika voran. Das 1675 km2 große Projekt umfasst die ehemalige Lithium-Pegmatit-Mine Norrabees. Dort steht im Juli ein 3.500 Meter umfassendes Bohrprogramm an, das auf eine neue Mineralressource abzielt.

     

    Der Explorer hat sich auf Lithiumprojekte in Afrika spezialisiert. Das Unternehmen sieht hier zum einen großes geologisches Potenzial: Der Kontinent ist reich an Rohstoffen und verglichen mit westlichen Standorten deutlich unterexploriert. Zum anderen ist sich das Management sicher, dass das Bestreben vieler Regierungen zum Aufbau inländischer Lieferketten am Ende nicht zur vollständigen Versorgung des Marktes ausreichen wird.

     

    Lithium-Lieferketten: Das Angebot wächst, aber die Nachfrage auch

     

    Warum dies so ist, zeigt ein Blick nach Nordamerika, wo die Lieferkette dynamisch Gestalt annimmt. Das Projekt Thacker Pass von Lithium Americas Norden Nevadas soll 2028 in Betrieb gehen und in Phase-1 rund 40.000 Lithiumcarbonat jährlich produzieren. Li-FT Power exploriert das Lithiumprojekt Adina in der Region Eeyou Istchee James Bay in Québec, das durch das angrenzende Projekt Galinée östlich erweitert wird.

     

    Q2 Metals bei Cisco (ebenfalls James Bay Region in Quebec), einem der größten Hartgesteinsprojekte weltweit, kurz vor den ersten Studien. Rock Tech Lithium sicherte sich im Juni durch eine Optionsvereinbarung den Zugriff auf das 9.875 Hektar große Victory-Lithiumprojekt in Ontario. Das Unternehmen will damit sein Rohstoffpotenzial für die Mine-to-Converter-Plattform in Ontario stärken.

     

    Und dennoch könnte Nordamerika auch nach der Entwicklung solcher Projekte zu laufenden Minenbetrieben auf Importe angewiesen sein. Fastmarkets etwa prognostizierte bereits 2024 einen signifikanten Anstieg der Nachfrage nach Lithium allein in den USA auf fast 412.000 Tonnen Lithiumcarbonat-Äquivalent bis 2030.

     

    Ian Rodger, CEO des Lithium-Entwicklungsunternehmens US Elemental, rechnet damit, dass die Lithiumnachfrage über Jahrzehnte um etwa 20 % pro Jahr steigen könnte. Rodger äußerte Anfang Juni Zweifel an einem ausreichend schnellen Wachstum der nordamerikanischen Lithiumkapazitäten. „Das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Lithiummarkt hängt im Wesentlichen davon ab, wie viel zusätzliches Angebot verfügbar gemacht werden kann“, erklärte er. Es sei jedoch schwierig, große Projekte zu realisieren, „insbesondere, wenn man bedenkt, dass der Markt jedes Jahr so ​​erheblich wächst.“

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