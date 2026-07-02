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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan nimmt Puma SE mit 'Neutral' wieder auf - Ziel 26 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan nimmt Puma mit Neutral und Ziel 26€ auf
    • Nike-Comeback langsamer, Vorteil für Marktgewinner
    • Adidas und On solide, Puma und JD mit Risiko
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan nimmt Puma SE mit 'Neutral' wieder auf - Ziel 26 Euro
    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photograph - picture alliance

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von Puma nach einem Analystenwechsel und einem Kursziel von 26 Euro mit "Neutral" wieder aufgenommen. Ein langsameres Tempo beim Comeback von Nike verlängere das Zeitfenster für die aktuellen Marktanteilsgewinner, schrieb die nun verantwortliche Expertin Wendy Liu am Mittwoch zur Sportartikelbranche. Bei Adidas und On Holding rechnet sie mit einer anhaltend soliden Wachstumsdynamik. Gleichzeitig erwartet sie eher Umsetzungsrisiken bei den Turnarounds von Puma und JD Sports. Die Analystin sieht ohnehin zunehmende Diskrepanzen zwischen dem "Konstant-Abliefern-Camp" mit Adidas und On und dem "Neustart & Wiederaufbau-Camp" mit Puma und JD. Bei ersterem seien die Bewertungen zurückgekommen, weil die Anleger einen Höhepunkt der Wachstumsphase befürchteten. Bei letzterem hätten die Anleger eher Vorschusslorbeeren verteilt./ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 23:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 00:15 / BST

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    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
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    ISIN:DE0006969603WKN:696960
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie

    Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 27,05 auf Tradegate (02. Juli 2026, 09:50 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +3,35 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,08 %.

    Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,98 Mrd..

    PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 33,00EUR was eine Bandbreite von -6,96 %/+22,81 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 26 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 26,00, was einem Rückgang von -3,81% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursreaktion auf Bernsteins negativen Q2-Ausblick, der Verkäufe und Stop‑Loss‑Auslösungen verursachte, sowie um die Bewertung im Kontext des Anta‑Einstiegs und eines möglichen Übernahmeangebots (35 €). Diskutiert werden Chancen auf 50–100 €, Margen/Bestandsbereinigung, technische Unterstützungen bei 35 € und Analystenratings.

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