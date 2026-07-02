ANALYSE-FLASH
JPMorgan nimmt Puma SE mit 'Neutral' wieder auf - Ziel 26 Euro
- JPMorgan nimmt Puma mit Neutral und Ziel 26€ auf
- Nike-Comeback langsamer, Vorteil für Marktgewinner
- Adidas und On solide, Puma und JD mit Risiko
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von Puma nach einem Analystenwechsel und einem Kursziel von 26 Euro mit "Neutral" wieder aufgenommen. Ein langsameres Tempo beim Comeback von Nike verlängere das Zeitfenster für die aktuellen Marktanteilsgewinner, schrieb die nun verantwortliche Expertin Wendy Liu am Mittwoch zur Sportartikelbranche. Bei Adidas und On Holding rechnet sie mit einer anhaltend soliden Wachstumsdynamik. Gleichzeitig erwartet sie eher Umsetzungsrisiken bei den Turnarounds von Puma und JD Sports. Die Analystin sieht ohnehin zunehmende Diskrepanzen zwischen dem "Konstant-Abliefern-Camp" mit Adidas und On und dem "Neustart & Wiederaufbau-Camp" mit Puma und JD. Bei ersterem seien die Bewertungen zurückgekommen, weil die Anleger einen Höhepunkt der Wachstumsphase befürchteten. Bei letzterem hätten die Anleger eher Vorschusslorbeeren verteilt./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 23:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 00:15 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 27,05 auf Tradegate (02. Juli 2026, 09:50 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +3,35 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,08 %.
Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,98 Mrd..
PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 33,00EUR was eine Bandbreite von -6,96 %/+22,81 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 26 Euro
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Aber, jetzt dürfte Adidas gerne noch 1 machen ⚽️⚽️
Leider sind 100 € nicht mehr möglich, aber 50€ sind noch machbar, wenn man nicht gleich das erete Angebot für 35 von Anta annimmt. Ich habe solange den Kram im Depot und werd vielleicht mal ausreizen bis zum Absoluten. Die Gefahr dabei ist, dass zu viele so denken und die Übernahme doch noch platzt. Okay dann wären ja doch noch 100€ drin..... :-)