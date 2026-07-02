JPMorgan nimmt Puma SE mit 'Neutral' wieder auf - Ziel 26 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 27,05 auf Tradegate (02. Juli 2026, 09:50 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +3,35 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,08 %.

Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,98 Mrd..

PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 33,00EUR was eine Bandbreite von -6,96 %/+22,81 % bedeutet.