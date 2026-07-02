Deutsche Bank Research hebt Bayer auf 'Buy' - Ziel 60 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,76 % und einem Kurs von 51,58 auf Tradegate (02. Juli 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +29,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +46,48 %.

Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 50,61 Mrd..

Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -10,61 %/+16,60 % bedeutet.