ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research hebt Bayer auf 'Buy' - Ziel 60 Euro
- Deutsche Bank hebt Bayer Kursziel auf 60 Euro
- Belastung durch Glyphosat-Rechtsstreit verflüchtigt sich
- Fokus nun auf Kerngeschäft und Wertschöpfung
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bayer von 45 auf 60 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Belastung durch die Glyphosat-Rechtstreitigkeiten verflüchtige sich langsam, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Donnerstag veröffentlichten Kaufempfehlung nach der zuletzt günstigen Entscheidung des obersten US-Gerichtshofs. Der Fokus richte sich nun wieder zunehmend auf das eigentliche Geschäft der Leverkusener und ihr Wertschöpfungspotenzial./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 08:01 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,76 % und einem Kurs von 51,58 auf Tradegate (02. Juli 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +29,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +46,48 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 50,61 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -10,61 %/+16,60 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 60 Euro
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Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.
Aktie Bayer liefert heute fettes Alpha zum Dax, zum Gesamtmarkt.....meine Überzeugung...dass werden wir noch sehr oft so sehen.....
https://www.tradegatebsx.com/finanz-nachrichten-detail.php?i…
Bayer erzielt im Glyphosat-Streit Erfolg vor US-Supreme Court
25.06.2026 / 16:31 Uhr
Von Lydia Wheeler und Patrick Thomas
DOW JONES--Bayer hat im Rechtsstreit um milliardenschweren Schadensersatzklagen im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter Roundup einen Erfolg vor dem US-Supreme Court in Washington erzielt. Der Oberste Gerichtshof der USA hat mit 7 zu 2 Stimmen entschieden, dass der Konzern nicht nach dem Recht der Bundesstaaten für die unterlassene Warnung vor dem mutmaßlichen Krebsrisiko haftbar gemacht werden kann, wenn eine Bundesbehörde - die Environmental Protection Agency - nicht verlangt hat, dass das Produkt ein Warnetikett trägt. Die Bayer-Aktie haussiert um 17 Prozent.
Das Urteil "sollte dazu beitragen, die Rechtsstreitigkeiten zu Roundup nach nahezu einem Jahrzehnt juristischer Auseinandersetzungen signifikant einzudämmen", teilte Bayer mit. "Die Entscheidung dürfte dazu führen, dass aktuelle Klagen abgewiesen und mögliche künftige Klagen verhindert werden - soweit sie auf angeblich fehlenden Warnhinweisen beruhen."
Der Konzern prüfe das Urteil und werde in Kürze eine umfangreichere Stellungnahme abgeben.
Die US-Agrarchemietochter Monsanto strebe weiterhin die finale Genehmigung des angekündigten Sammelvergleichs an und setze die mehrgleisige Strategie zur signifikanten Eindämmung der Rechtsstreitigkeiten zu Roundup weiter fort, so Bayer.
Kontakt zu den Autoren: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/mgo/uxd
(END) Dow Jones Newswires
June 25, 2026 10:30 ET (14:30 GMT)