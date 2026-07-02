ANALYSE-FLASH
JPMorgan setzt Unicredit auf 'Positive Catalyst Watch'
- JPMorgan hebt Kursziel Unicredit von 89 auf 93 Euro
- Battistini setzt Positive Catalyst Watch für Unicredit
- Ergebnisprognosen 2027 2028 erhöht, Aktie soll steigen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unicredit von 89 auf 93 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Chiara Battistini drückte den Papieren der Italiener am Mittwochabend zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf, denn sie erwartet, dass das Gewinnziel für das Gesamtjahr mit den kommenden Quartalsberichten jeweils leicht aufgestockt wird. Ihre Ergebnisprognosen für 2027 und 2028 hob Battistini aufgrund optimistischerer Ertragsschätzungen ebenfalls bereits an. Der Unicredit sei fernab ihrer Anteilsziele an der Commerzbank besonders daran gelegen, eigenständig zu überzeugen, um den Aktienkurs weiter in die Höhe zu treiben, schrieb die Expertin./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 18:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 00:15 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UniCredit Aktie
Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,38 % und einem Kurs von 79,82 auf Tradegate (02. Juli 2026, 09:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UniCredit Aktie um +3,74 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,95 %.
Die Marktkapitalisierung von UniCredit bezifferte sich zuletzt auf 125,50 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 81,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 93,00EUR was eine Bandbreite von +0,80 %/+15,73 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu UniCredit - A2DJV6 - IT0005239360
Das denkt die wallstreetONLINE Community über UniCredit. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Sieht doch gar nicht so schlecht aus für die Unicredit, oder?
5 Jahre 700%, hatte meiner Frau vor 2 Jahren Unicredit als Dividenden Perle und KGV Schnäppchen empfohlen. Auch immer mal wieder nachgekauft. Jetzt gibt es schöne Ausschüttungen, Aktienrueckkauf und klar Commerzbank Profits egal wie. Gutes, ehrgeiziges, aktionaersfreundliches Management macht halt den Unterschied.
Zu den 15% Zöllen : Die können den europäischen großen Banken nichts anhaben ...