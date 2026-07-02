JPMorgan nimmt Adidas mit 'Overweight' wieder auf - Ziel 230 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,70 % und einem Kurs von 182,9 auf Tradegate (02. Juli 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um +4,62 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,60 %.

Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 32,77 Mrd..

adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 205,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 230,00EUR was eine Bandbreite von +1,37 %/+26,03 % bedeutet.