ANALYSE-FLASH
JPMorgan nimmt Adidas mit 'Overweight' wieder auf - Ziel 230 Euro
- JPMorgan nimmt Adidas mit Overweight und 230 Euro auf
- Nike-Comeback in langsamem Tempo verlängert Zeitfenster
- Wendy Liu: Adidas und On stark, Puma und JD riskant
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von Adidas nach einem Analystenwechsel beim Kursziel von 230 Euro mit "Overweight" wieder aufgenommen. Ein langsameres Tempo beim Comeback von Nike verlängere das Zeitfenster für die aktuellen Marktanteilsgewinner, schrieb die nun verantwortliche Expertin Wendy Liu am Mittwoch zur Sportartikelbranche. Bei Adidas und On Holding rechnet sie mit einer anhaltend soliden Wachstumsdynamik. Gleichzeitig erwartet sie eher Umsetzungsrisiken bei den Turnarounds von Puma und JD Sports. Die Analystin sieht ohnehin zunehmende Diskrepanzen zwischen dem "Konstant-Abliefern-Camp" mit Adidas und On und dem "Neustart & Wiederaufbau-Camp" mit Puma und JD. Bei ersterem seien die Bewertungen zurückgekommen, weil die Anleger einen Höhepunkt der Wachstumsphase befürchteten. Bei letzterem hätten die Anleger eher Vorschusslorbeeren verteilt./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 23:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 00:15 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,70 % und einem Kurs von 182,9 auf Tradegate (02. Juli 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um +4,62 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,60 %.
Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 32,77 Mrd..
adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 205,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 230,00EUR was eine Bandbreite von +1,37 %/+26,03 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 230 Euro
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Community Beiträge zu adidas - A1EWWW - DE000A1EWWW0
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Den Ladenhüter "deutscher Spitzenfußball" hat ja künftig Nike an der Backe.....haben ja enorme Gelder aufgewendet, um Adidas rauszukaufen....
Entscheidend ist vielmehr, dass Adidas inzwischen wieder auf Wachstumskurs ist. Die Profitabilität verbessert sich, Lagerbestände wurden bereinigt und das Kerngeschäft entwickelt sich wieder deutlich besser. Gleichzeitig profitiert Adidas aktuell von einer starken Produktpipeline und einer hohen Markenstärke – gerade auch durch große Sportereignisse wie die Fußball-WM, bei der zahlreiche Top-Nationalmannschaften wie Deutschland, Argentinien, Spanien, Italien, Belgien oder Mexiko mit Adidas auflaufen.
Natürlich bleibt die Konkurrenz durch Nike, Puma und andere groß. Aber genau deshalb sind die kommenden Quartalszahlen wichtig. Sollten diese den aktuellen Turnaround bestätigen, dürfte der Markt das entsprechend honorieren.
Für mich ist Adidas deshalb nicht nur ein reiner Tradingwert. Wer die operative Entwicklung regelmäßig verfolgt und nicht blind kauft oder verkauft, kann hier durchaus auch langfristig erfolgreich sein.