UBS hebt Ziel für Hugo Boss auf 38,60 Euro - 'Neutral'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hugo Boss Aktie

Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 37,71 auf Tradegate (02. Juli 2026, 09:50 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hugo Boss Aktie um +0,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,78 %.

Die Marktkapitalisierung von Hugo Boss bezifferte sich zuletzt auf 2,66 Mrd..

Hugo Boss zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1100 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -12,65 %/+5,88 % bedeutet.