UBS stuft NOKIA auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Nokia auf "Neutral" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Er bleibe mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen der europäischen Halbleiterunternehmen insgesamt optimistisch, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Die Anlegerstimmung werde weiter durch eine robuste, KI-getriebene Nachfrage gestützt, die den Zyklus bei fortschrittlichen Halbleitern und Halbleiterausrüstung über die früheren Erwartungen hinaus verlängert habe. Bouvignies bevorzugt weiter die Halbleiterunternehmen vor Analogtechnik und Telekommunikationsausrüstern. ASML bleibt seine Top-Empfehlung vor ASM International und STMicro - hier hätten die Schätzungen für 2027 und 2028 weiter erhebliches Potenzial nach oben. Bei den Telekomausrüstern Ericsson und Nokia sieht er hingegen einen anhaltenden Druck auf die Bruttomargen./glVeröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 14:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,04 % und einem Kurs von 11,00EUR auf Tradegate (02. Juli 2026, 09:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Francois-Xavier Bouvignies

Analysiertes Unternehmen: NOKIA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 11

Kursziel alt: 11

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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