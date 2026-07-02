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    Trotz neuer Aufträge

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    Darum macht die Nordex-Aktie jetzt schlapp!

    Erneut hat der Windkraftanlagenhersteller einen großen Auftrag an Land gezogen. Trotzdem fällt die Aktie am Donnerstag. Dafür gibt es gute Gründe.

    Für Sie zusammengefasst
    Trotz neuer Aufträge - Darum macht die Nordex-Aktie jetzt schlapp!
    Foto: Jens Büttner/dpa

    Nordex geht die Puste aus

    Grundsätzlich haben Anlegerinnen und Anleger von Nordex keinen Grund zur Klage. Die Aktie hat sich im vergangenen sehr stark entwickelt und über 160 Prozent zugelegt. Auch in diesem Jahr läuft es mit einem Plus von 55 Prozent hervorragend.

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    In den vergangenen Wochen ist die Rallye jedoch merklich ins Stocken geraten. Auch am Donnerstag gibt die Aktie nach und verliert rund 3 Prozent an Wert – obwohl das Unternehmen einmal mehr einen großen Auftrag erhalten hat, was die starke Nachfrage nach Windkraftanlagen unterstreicht.

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    Verluste trotz neuer Aufträge

    Wie das Nordex am Morgen mitgeteilt hat, orderten Kunden insgesamt 30 Windkraftanlagen mit einer Nennleistung von 197 Megawatt. Dabei handelt es sich um Projekte von ENOVA und BMR, welche an Standorten in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen realisiert werden sollen, darunter auch Repowering-Projekt im Umfang von 68 Megawatt.

    Die Projektzeiträume erstrecken sich zwischen Oktober 2027 und Anfang/Mitte 2028. Das ist ein Indiz dafür, bis wie weit in die Zukunft die Auftragsbücher von Nordex inzwischen gefüllt sind. Neben der Errichtung von Windkraftanlagen enthalten die Vereinbarungen auch lukrative Service- und Instandhaltungsverträge. Die sorgen aufgrund der zuverlässigen Cashflows für eine hohe Visibilität und werden von Investoren besonders geschätzt.

    Serie großer Order hält an

    Ein Unternehmensvertreter äußerte sich zu den Vertragsabschlüssen wie folgt: "Mit BMR verbindet uns eine langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit, die wir in zahlreichen Projekten erfolgreich weiterentwickelt haben. Umso mehr freuen wir uns, nun auch mit ENOVA wieder mehr gemeinsame Vorhaben umzusetzen und unsere Geschäftsbeziehung weiter auszubauen. Dass beide Partner bei diesen Projekten auf unsere Technologie und Servicekompetenz setzen, ist für uns ein starkes Zeichen des Vertrauens."

    Erst am Montag hatte Nordex mit einem Großauftrag ausgerechnet aus den USA, wo US-Präsident Donald Trump mit aller Macht gegen die Errichtung von Windparks vorgeht, erhalten. Dorthin wird das Unternehmen 55 Turbinen mit einer Gesamtleistung von 325 Megawatt liefern. 

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    Unbeeindruckte Investoren nehmen Gewinne mit

    Am Aktienmarkt zeigen sich Anlegerinnen und Anleger unbeeindruckt. Nach der Wendekerze am Mittwoch halten die Verluste an und belaufen sich auf rund 3 Prozent. Damit zeichnet sich ein weiteres Lower High und ein kurzfristiger Abwärtstrend sowie das Ende der jüngsten Erholung ab.

    Aus charttechnischer Perspektive liegt bei 50 Euro eine Widerstandszone vor. Den Bullen fehlte es angesichts der bearishen Divergenzen in den technischen Indikatoren RSI und MACD aber am Rückenwind, diesen bislang zu knacken, was zu Gewinnmitnahmen geführt hat.

    Das ist ein Grund, weswegen die Aktie auf positive Nachrichten gegenwärtig kaum noch reagiert, wenngleich der übergeordnete Aufwärtstrend bislang noch intakt ist, wie der großzügige Abstand insbesondere zur 200-Tage-Linie anzeigt.

    Sinkende Energiepreise und Bewertungsdifferenzen belasten

    Weitere Gründe für die Rallyepause sind die gesunkenen Energiepreise. Der Druck energetischer Diversifizierung hat mit Einbruch der Ölpreise in den vergangenen Wochen nachgelassen. Investoren bewerten die Zukunftsaussichten also wieder etwas zurückhaltender.

    Dazu kommt, das Nordex mit einem KGVe 23,4 zwar nicht teuer, aber etwas höher bewertet ist als Mitbewerber wie Vestas (22,8) oder Orsted (17,7). Das veranlasst Investoren dazu, die anderen Werte erst einmal aufholen zu lassen beziehungsweise die Bewertungsdifferenzen zu arbitrieren. Für 2027 und 2028 ist Nordex mit einem KGVe von 19,1 und 16,5 bewertet. Das erscheint angesichts des beschleunigten Gewinnwachstums günstig.

    Fazit: Ende der Korrektur abwarten und dann kaufen!

    Trotz einer anhaltend starken Auftragslage herrscht bei der Nordex-Aktie Kursflaute. Die gibt jedoch keinen großen Anlass zur Sorge, da der übergeordnete Aufwärtstrend intakt und das Bewertungsniveau moderat ist. Es dürfte sich also nicht um das Ende der Rallye, sondern eine verdiente Pause handeln, die nach zwei sehr starken Quartalen nicht zuletzt auch Rebalancing-Effekten im Zusammenhang mit dem Quartalswechsel anzulasten ist.

    Investierte Anlegerinnen und Anleger bleiben an Bord, solange Nordex nicht plötzlich wieder mit schwächeren Margen aufwartet. Wer noch nicht dabei ist, aber einem Einstieg interessiert ist, wartet den nächsten Abwärtsimpuls ab, der sich bis 40 oder sogar 35 Euro erstrecken könnte, wo noch eine Kurslücke zu schließen ist. Hier bestünden dann erstklassige Einstiegschancen, denn Story und Unternehmenswachstum sind unverändert intakt.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurMax Gross
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