Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 02.07. - TecDAX schwach -1,07 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 25.102,55 PKT und steigt um +0,23 %.
Top-Werte: Bayer +6,09 %, Deutsche Bank +3,51 %, Continental +2,98 %
Flop-Werte: Hochtief -2,78 %, Infineon Technologies -2,32 %, Siemens Healthineers -1,51 %
Der MDAX bewegt sich bei 32.045,22 PKT und steigt um 0,00 %.
Top-Werte: CTS Eventim +3,74 %, ThyssenKrupp +3,31 %, Salzgitter +2,52 %
Flop-Werte: SUESS MicroTec -5,81 %, AIXTRON -4,32 %, Nordex -2,39 %
Der TecDAX steht bei 3.848,35 PKT und verliert bisher -1,07 %.
Top-Werte: Deutsche Telekom +2,53 %, HENSOLDT +2,07 %, Verbio +1,94 %
Flop-Werte: SUESS MicroTec -5,81 %, PVA TePla -5,17 %, SMA Solar Technology -4,92 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.286,24 PKT und steigt um +0,04 %.
Top-Werte: Bayer +6,09 %, Deutsche Bank +3,51 %, Deutsche Telekom +2,53 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -2,32 %, Wolters Kluwer -2,04 %, Prosus Registered (N) -1,87 %
Der ATX bewegt sich bei 6.422,37 PKT und steigt um +0,16 %.
Top-Werte: voestalpine +2,70 %, OMV +1,67 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +1,64 %
Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -4,60 %, Wienerberger -1,19 %, STRABAG -1,08 %
Der SMI steht bei 14.182,31 PKT und gewinnt bisher +0,43 %.
Top-Werte: Roche Holding Bearer Participation Cert +2,23 %, Kuehne + Nagel International +2,09 %, Nestle +1,94 %
Flop-Werte: ABB -0,90 %, CIE Financiere Richemont -0,89 %, Logitech International -0,40 %
Der CAC 40 steht aktuell (09:59:20) bei 8.386,13 PKT und steigt um +0,45 %.
Top-Werte: ArcelorMittal +4,06 %, Pernod Ricard +3,00 %, Cie Generale des Etablissements Michelin +2,20 %
Flop-Werte: Renault -3,61 %, Dassault Systemes -1,18 %, Capgemini -0,90 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.174,58 PKT und fällt um -0,17 %.
Top-Werte: SKF (B) +5,61 %, AstraZeneca +2,28 %, SSAB Registered (A) +1,58 %
Flop-Werte: Sandvik -1,24 %, ABB -0,90 %, Telefon L.M.Ericsson (B) -0,41 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.190,00 PKT und steigt um +0,16 %.
Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,79 %, Coca-Cola HBC +1,65 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +1,57 %
Flop-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -1,45 %, Piraeus Port Authority -1,20 %, Viohalco -0,27 %
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