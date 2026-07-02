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    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung

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    Dax robust - Halbleiteraktien unter Druck

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax dritter Tag in Folge über 25.000 Punkten stabil
    • Bayer erstmals seit Jahren wieder über 50 Euro
    • Halbleiteraktien unter Druck wegen Metas Cloudplänen
    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung - Dax robust - Halbleiteraktien unter Druck
    Foto: Boris Roessler - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt ist es auch den dritten Tag in Folge aufwärts gegangen. Nach einem zähen Start legte der Leitindex Dax am Donnerstagmorgen um 0,4 Prozent auf 25.131 Punkte zu und setzte sich noch etwas weiter von der 25.000er Marke nach oben ab.

    Damit konnte sich das deutsche Börsenbarometer den teils hohen Kursverlusten in Asien entziehen, wo vor allem Aktien der Halbleiterbranche unter die Räder gerieten. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte trat am Morgen mit 32.057 Punkten auf der Stelle.

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    Analyst Tim Ritschar vom Broker Activtrades sah "den alles entscheidenden Durchbruch" geschafft. Der Dax habe am Vortag dank eines moderaten Plus oberhalb der "magischen Schallmauer" von 25.000 Punkten geschlossen. Trotz aller chronisch negativen Nachrichten zur deutschen Wirtschaft setzten die Investoren auf eine bessere Zukunft.

    Unter den Einzelwerten fielen Bayer-Aktien auf mit einem Aufschlag von fast fünf Prozent. Erstmals seit fast drei Jahren schafften es die Papiere über die Marke von 50 Euro. Der Pharma- und Agrarkonzern bündelt das US-Geschäft mit dem umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat in einer eigenständigen Tochtergesellschaft namens Ruveon. Zudem stufte die Deutsche Bank die Bayer-Aktie hoch auf "Buy".

    Auf den Verkaufslisten ganz oben standen Papiere der Halbleiterindustrie. Im Dax büßten Infineon zwei Prozent ein. Aktien von Zulieferern und Ausrüstern wie Aixtron , Jenoptik , Suss Microtec , LPKF Laser und PVA Tepla verloren zwischen zweieinhalb und sieben Prozent. Sie schlossen sich damit nahtlos den Aktienverkäufen in den USA und Asien an.

    Hintergrund für diese Verkäufe in der Chip-Branche sind offenbar kolportierte Pläne des Technologiekonzerns Meta , ins Cloud-Infrastrukturgeschäft einzusteigen. Dabei könnte der Zugang zu überschüssiger KI-Rechenleistung und zu KI-Modellen an externe Kunden verkauft werden. "Metas Markteintritt in das KI-Cloud-Geschäft schürt Sorgen über eine Veränderung der Nachfragesituation im Halbleitersektor und drückt auf die Aktienkurse", schrieb Marktanalyst Andreas Lipkow von CMC Markets.

    Für Bewegung sorgten auch Kommentare von Analysten. So legten die Aktien von Adidas um ein Prozent zu, nachdem die Bank JPMorgan den Investoren zum "Übergewichten" der Aktie im Portfolio geraten hatte.

    Aktien von CTS Eventim verteuerten sich um fast fünf Prozent. Das französische Investmenthaus Odd BHF hob die Anteilscheine des Ticketvermarkters und Eventveranstalters von "Neutral" auf "Outperform"./bek/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,88 % und einem Kurs von 51,64 auf Tradegate (02. Juli 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +29,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +46,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 50,56 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -10,71 %/+16,46 % bedeutet.





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