🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    London

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Weniger Migranten überqueren den Ärmelkanal

    Für Sie zusammengefasst
    • Rückgang der Kanalüberfahrten um rund 41 Prozent
    • Mehr als 11000 Migranten bis Ende Juni registriert
    • London plant restriktivere Asylregeln und Zahlungen
    London - Weniger Migranten überqueren den Ärmelkanal
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    LONDON (dpa-AFX) - Die Zahl der Migranten, die in kleinen Booten über den Ärmelkanal Richtung Großbritannien kommen, ist in der ersten Jahreshälfte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich zurückgegangen. Das meldete die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf Zahlen des Innenministeriums in London.

    Demnach kamen bis Ende Juni mehr als 11.000 Migranten auf diesem oft gefährlichen Weg ins Vereinigte Königreich - das sind 41 Prozent weniger als im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Rückgang dürfte britischen Medien zufolge auf mehrere Faktoren zurückzuführen sein, darunter etwa instabile Wetterbedingungen, die restriktive Migrationspolitik der Regierung oder der Zustrom von Migranten aus anderen Teilen der Welt nach Europa.

    London strebt restriktivere Politik an

    Die Kontrolle über die eigenen Grenzen wiederzuerlangen, galt als eines der wichtigsten Versprechen der Befürworter des Brexits. Doch erst mit dem Brexit schoss die Zahl der Überfahrten irregulärer Migranten über den Ärmelkanal in die Höhe.

    Insgesamt mehr als 200.000 Menschen erreichten so die englische Küste seit 2018. Im vergangenen Jahr überquerten knapp 41.500 Migranten in kleinen Booten den Ärmelkanal in Richtung Großbritannien - die zweithöchste Zahl, die je erfasst wurde.

    London versucht seit längerem, die Migration auch mit Hilfe anderer Länder einzudämmen, etwa durch ein Abkommen mit Frankreich zur Bekämpfung irregulärer Überfahrten und Schleuserbanden. Innenministerin Shabana Mahmood strebt auch vor dem Hintergrund der in Umfragen führenden Rechtspopulisten von Reform UK ein restriktiveres Asylsystem an. Zu Beginn der Woche kündigte sie Pläne an, wonach Asylbewerber künftig mehrere tausend Euro zu den Kosten für ihre Versorgung beitragen sollen, sobald sie über ein Einkommen verfügen. Unter anderem bei Menschenrechtsorganisationen sorgte das für Kritik./pba/DP/stw







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    London Weniger Migranten überqueren den Ärmelkanal Die Zahl der Migranten, die in kleinen Booten über den Ärmelkanal Richtung Großbritannien kommen, ist in der ersten Jahreshälfte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich zurückgegangen. Das meldete die britische Nachrichtenagentur PA unter …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     