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    Gift raus, Gier rein

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    Bayer sprengt die 50 Euro – jetzt dreht die dreckigste DAX-Story

    Bayer gründet mit Ruveon eine eigene Einheit für das US-Glyphosatgeschäft. Anleger wetten darauf, dass der jahrelange Roundup-Schmerz kontrollierbarer wird.

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    Gift raus, Gier rein - Bayer sprengt die 50 Euro – jetzt dreht die dreckigste DAX-Story
    Foto: Patrick Pleul - dpa-Zentralbild

    Bayer zieht an der Börse kräftig an und springt erstmals seit fast drei Jahren wieder über die Marke von 50 Euro. Am Donnerstag notierte die Aktie 5,5 Prozent im Plus bei 51,70 Euro. Auslöser sind gleich zwei Signale: Der Konzern bündelt sein US-Geschäft mit dem umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat in einer neuen Einheit namens Ruveon, gleichzeitig stuft die Deutsche Bank die Aktie hoch und traut ihr deutlich mehr zu.

    Ruveon soll seinen Sitz in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri haben und bleibt Teil des Bayer-Konzerns. Die Einheit konzentriert sich künftig auf alle Aspekte des US-Glyphosatgeschäfts, von Preisgestaltung über Produktion bis Logistik. Bayer begründet den Schritt mit den besonderen Bedingungen des US-Marktes, der stark von Nachahmerprodukten und hartem Wettbewerb geprägt ist. Als eigene Struktur soll Ruveon schneller reagieren und gezielter auf diese Marktdynamik eingehen können. Die bisherigen Produkt- und Vertriebsteams für das US-Glyphosatgeschäft wechseln in die neue Einheit.

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    Der Schritt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich die juristische Lage für Bayer spürbar verbessert hat. Seit Jahren kämpft der Konzern in den USA mit einer milliardenschweren Klagewelle wegen möglicher Krebsrisiken beim glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup. Bayer bestreitet ein Krebsrisiko. Im Februar hatte der Konzern einen Sammelvergleich über 7,25 Milliarden US-Dollar zur Beilegung der Rechtsstreitigkeiten geschlossen, der bereits vorläufig genehmigt wurde. Die Anhörung zur endgültigen Genehmigung ist für den 19. August angesetzt.

    Zusätzlich erzielte Bayer in der vergangenen Woche einen wichtigen Erfolg vor dem Obersten Gericht der USA. Dem Urteil zufolge kann der Konzern nicht wegen fehlender Krebswarnungen auf Verpackungen von Unkrautvernichtern verklagt werden, wenn die Kennzeichnung den Vorgaben der US-Umweltbehörde EPA entspricht. Damit dürfte Tausenden Klagen im Zusammenhang mit Roundup eine zentrale Grundlage entzogen werden.

    Auch die Deutsche Bank sieht die Glyphosat-Belastung nun weniger schwer wiegen. Analystin Virginie Boucher-Ferte hob das Kursziel von 45 auf 60 Euro an und stufte die Aktie von "Hold" auf "Buy" hoch. Aus ihrer Sicht verflüchtigt sich die Belastung durch die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten langsam. Der Fokus könne sich deshalb wieder stärker auf das operative Geschäft und das Wertschöpfungspotenzial des Konzerns richten – in der Agrarsparte ebenso wie im Pharmageschäft.

    Für Bayer wird Ruveon damit zum Versuch, den jahrelangen Glyphosat-Dauerschmerz besser zu kontrollieren. An der Börse reicht das zusammen mit dem Analysten-Upgrade für einen klaren Befreiungsschlag: Die Aktie nimmt die 50-Euro-Marke zurück und sendet damit auch charttechnisch ein neues Signal.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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