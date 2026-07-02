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    AKTIE IM FOKUS

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    CTS Eventim mit Kurssprung nach Oddo-Empfehlung

    Für Sie zusammengefasst
    • CTS Eventim Aktien stiegen bis zu 6 Prozent an
    • Papiere erreichten erneut die 50-Tage-Linie als Signal
    • Oddo-Experte erwartet Rückkehr auf 67 Euro Niveau
    AKTIE IM FOKUS - CTS Eventim mit Kurssprung nach Oddo-Empfehlung
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer Empfehlung von Oddo BHF sind die Aktien von CTS Eventim am Donnerstag um bis zu 6 Prozent auf 56,55 Euro angesprungen. Damit schafften es die Papiere des Eventveranstalters und Tickethändlers erneut über ihre 50-Tage-Linie. Der jüngste Versuch Ende Mai war nur von kurzer Dauer und endete an der 100-Tage-Linie, die auch jetzt bei 58,45 Euro als nächster Chart-Widerstand wartet.

    Oddo-Experte Andreas Riemann traut den Papieren aber einen Anstieg auf 67 Euro zu und damit eine Rückkehr auf das Niveau von Mitte März. Die Bewertung sei nach der Kurshalbierung seit dem vergangenen Sommer enorm niedrig, dabei dürfte die Gewinndynamik des Veranstalters und Tickethändlers noch zulegen, schrieb er.

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    Er erhöhte die Prognosen für das operative Ergebnis und den Überschuss je Aktie für 2026 und 2027. Er sieht sich nun zwischen 2 und 5 Prozent über dem Marktkonsens. Riemann geht davon aus, dass das Management mit dem Quartalsbericht optimistischere Signale für das Gesamtjahr sendet. Die Anlegerstimmung sei fast am Boden und das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken demnach attraktiv.

    Zuletzt gab es bereits einige positive Stimmen von Analysten und die UBS und JPMorgan haben mit 100 und 95 Euro noch deutlich höhere Kursziele angesetzt.

    So ging Lara Simpson von JPMorgan erst Ende Juni sehr optimistisch aus einer Runde mit dem Management heraus. Die robuste Nachfrage sei intakt. Obendrein hob sie die Kapitaldisziplin hervor. Wichtig für die mittelfristigen Erwartungen und die Unternehmensausrichtung wird ihrer Meinung nach insbesondere der Kapitalmarkttag im September./ag/bek/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie

    Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 294 auf Tradegate (02. Juli 2026, 10:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um +11,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,11 %.

    Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 5,35 Mrd..

    CTS Eventim zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 95,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 88,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +57,42 %/+78,89 % bedeutet.





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