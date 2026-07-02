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    Maschinenbau ringt mit schwacher Nachfrage aus dem Euroraum

    Für Sie zusammengefasst
    • Gesamtauftragseingang im Mai preisbereinigt minus 1%
    • Inland −3% Ausland +1%, Euro −21% Nicht-Euro +11%
    • Branche in Wartestellung wegen Lieferengpässen
    Maschinenbau ringt mit schwacher Nachfrage aus dem Euroraum
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Maschinen- und Anlagenbau hat im Mai weniger Bestellungen erhalten. Der Auftragseingang lag preisbereinigt um 1 Prozent unter dem Vorjahreswert, wie der Branchenverband VDMA in Frankfurt mitteilte. Während die Inlandsbestellungen um 3 Prozent zurückgingen, legten die Aufträge aus dem Ausland um 1 Prozent zu.

    Besonders schwach fiel dem Verband zufolge die Nachfrage aus den Euro-Partnerländern aus, aus denen 21 Prozent weniger Bestellungen eingingen als ein Jahr zuvor. Aus Nicht-Euro-Ländern kamen dagegen 11 Prozent mehr Aufträge.

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    Branche in Wartestellung

    VDMA-Chefvolkswirt Johannes Gernandt nannte die Sorgen der Kunden über die weltweiten Krisen und damit auch über drohende Lieferengpässe bei Vormaterialien als Grund für die Zurückhaltung. "Damit bleibt die Branche in Wartestellung." Im Inland müsse die Regierung die Unternehmen mit Reformen spürbar entlasten. "Unser Industriestandort braucht dringend ein maßgebliches Upgrade."

    Im weniger schwankungsanfälligen Dreimonatszeitraum von März bis Mai ergaben sich Zuwächse sowohl bei Bestellungen aus dem Inland (plus 3 Prozent) als auch aus dem Ausland (plus 13 Prozent). Laut Verband hatte es im März außergewöhnlich starke Großaufträge gegeben./ceb/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 61,40 auf Tradegate (02. Juli 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -0,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 128,34 Mrd..

    Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 209,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 225,00EUR was eine Bandbreite von +24,88 %/+40,48 % bedeutet.





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