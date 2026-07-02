Nur ein Sechstel der Kosten: China-KI bläst zur Attacke auf OpenAI

GLM-5.2 sorgt im Silicon Valley mit seinen Codierungs- und Agentenfunktionen, also der Fähigkeit, komplexe Aufgaben mit minimaler Eingabe auszuführen, die fast mit führenden US-Angeboten konkurrieren können – und das zu einem Bruchteil der Kosten, für Aufsehen. Einige Experten sprechen von einem "Mini-DeepSeek-Moment". Es hat in den Nutzungsstatistiken von Drittanbieter-KI-Entwicklerplattformen wie OpenRouter schnell an Bedeutung gewonnen und liegt dort mittlerweile vor den Modellen von Anthropic. Führungskräfte vom CEO der Cloud-Datenplattform Snowflake, Sridhar Ramaswamy, bis hin zum Risikokapitalgeber Marc Andreessen haben seine Fähigkeiten gelobt.

Seitdem DeepSeek Anfang letzten Jahres die Märkte mit seinem günstigen, aber leistungsstarken KI-Modell schockierte, stehen die Verbraucher weltweit vor der Wahl: chinesische Angebote mit niedrigeren Preisen und geringerer Leistungsfähigkeit oder OpenAI oder Anthropic, die Milliarden in die Entwicklung investiert haben. Ein Modell namens GLM-5.2, das letzten Monat vom in Peking ansässigen Startup Z.ai auf den Markt gebracht wurde, könnte diese Lücke im Hinblick auf das Interesse des Westens endlich schließen, wie Reuters berichtet.

David Sacks, der ehemalige KI-Beauftragte unter der Regierung von Donald Trump sagte, wie Reuters berichtet: "Wir haben jetzt ein chinesisches Open-Weight-Modell, das genauso gut ist wie die derzeit verfügbaren Modelle von OpenAI und Anthropic." Diese Fähigkeiten haben das GLM-5.2-Modell von Z.ai in den Mittelpunkt einer wachsenden Debatte darüber gerückt, ob China im KI-Wettlauf endlich zu den USA aufschließt, da Führungskräfte aus der Technologiebranche warnen, dass Washingtons unberechenbare Regulierung der Branche die Führungsposition der USA in dieser Spitzentechnologie zu gefährden droht.

"Es liegt nur knapp unter Opus 4.8 (von Anthropic) und gleichauf mit GPT 5.5 (von OpenAI)", sagte Sacks über GLM-5.2 im All-In-Podcast und fügte hinzu: "Wir können es uns nicht leisten, Dinge zu tun, die unsere Unternehmen ausbremsen." Die Einschränkungen für Anthropomorphismen und die verzögerte öffentliche Einführung des neuesten GPT-5.6-Modells von OpenAI haben die weltweite Nachfrage nach dem chinesischen Modell angeheizt, sagten einige Experten. Brian Tse, Gründer und CEO von Concordia AI, einem in Peking ansässigen Beratungsunternehmen mit Schwerpunkt auf KI-Sicherheit, sagte dazu: "Die internationale Entwicklergemeinschaft ist sich zunehmend bewusst, dass die ausschließliche Nutzung proprietärer, in den USA ansässiger API-Modelle ein erhebliches Risiko birgt."

Die positive weltweite Resonanz auf GLM-5.2 deutet auch auf ein gesteigertes Interesse an kostengünstigerer Open-Source-Entwicklung hin, da Unternehmen zunehmend unter den steigenden und oft unvorhersehbaren Kosten des Einsatzes von KI zur Erledigung von Aufgaben leiden. Proprietäre agentenbasierte KI-Tools verbrauchen zudem mehr Token, die Einheiten, mit denen die KI-Nutzung gemessen wird.

GLM-5.2 belegt nach Reuters-Informationen derzeit den fünften Platz im Ranking der besten großen Sprachmodelle (LLM) von Artificial Analysis. Dieses Ranking bewertet die Leistung anhand verschiedener Benchmarks, die die Gesamtleistung, einschließlich logischer Fähigkeiten und Programmierkenntnisse, messen. Zudem liegt GLM-5.2 auf dem zweiten Platz im Code Arena-Ranking für Frontend-Programmierung. Dieses Ranking misst, wie gut Modelle Websites und Frontend-Anwendungen generieren, und das zu etwa einem Sechstel der Kosten von geschlossenen US-amerikanischen Spitzenmodellen wie Claude und der GPT-Serie. In einer Antwort an Elon Musk auf X im letzten Monat sagte Z.ai-Gründer Tang Jie, dass das chinesische Startup vor dem ersten Quartal des nächsten Jahres ein Modell auf den Markt bringen könne, das mit Anthropics Fable vergleichbar sei.

Tiezhen Wang, ehemaliger APAC-Leiter bei Hugging Face, einem Startup, das als Drehscheibe für Entwickler dient, die mit Open-Source-Modellen experimentieren, sagte: "Der Wandel, den GLM-5.2 mit sich bringt, besteht darin, dass das Open-Source-Modell zu einem Plug-and-Play-Produkt geworden ist, das sofort einsatzbereit ist. Man stellt das Modell einfach bereit, und ohne komplexe Feinabstimmungen ist es sofort einsatzbereit. Das senkt die Einstiegshürde für die Nutzung von Open-Source-Software drastisch."

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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