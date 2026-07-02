CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie legt zu - 02.07.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +2,46 % konnte die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,74 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +1,74 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 174,00€, mit einem Plus von +2,46 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

CrowdStrike Holdings ist ein führendes Cybersicherheitsunternehmen, das mit seiner Falcon-Plattform KI-gestützte Sicherheitslösungen bietet. Es ist Marktführer im Endgeräteschutz und konkurriert mit Palo Alto Networks und McAfee. Die cloudbasierte Architektur und Echtzeitanalyse durch KI sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie damit um +355,37 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +305,55 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von CrowdStrike Holdings Registered (A) +573,41 % gewonnen.

CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +355,37 % 1 Monat +305,55 % 3 Monate +708,69 % 1 Jahr +547,65 %

Informationen zur CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie

Stand: 02.07.2026, 10:15 Uhr

Es gibt 255 Mio. CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,29 Mrd. € wert.

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Ob die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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