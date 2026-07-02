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    AKTIE IM FOKUS 2

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    Ausgliederung und Kaufempfehlung - Bayer über 50 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Bayer-Aktie erstmals seit fast drei Jahren über 50 Euro
    • USA-Glyphosatgeschäft gebündelt in Ruveon eigenständig
    • Kursgewinn zuletzt fünf Prozent auf 51,45 Euro
    AKTIE IM FOKUS 2 - Ausgliederung und Kaufempfehlung - Bayer über 50 Euro
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Kursentwicklung aktualisiert und erweitert)

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bayer-Aktien haben es am Donnerstag erstmals seit fast drei Jahren wieder über die runde Marke von 50 Euro geschafft. Charttechnisch kommt das einem Ausbruch gleich. Die Bündelung des Glyphosat-Geschäfts in den USA in einem eigenständigen Unternehmen namens Ruveon nebst einer neuen Kaufempfehlung der Deutschen Bank haben den Papieren kräftig Auftrieb gegeben. Zuletzt ging es um fünf Prozent auf 51,45 Euro nach oben.

    Bayer begründete den Schritt damit, dass Ruveon eigenständig agiler handeln und damit der spezifischen Wettbewerbsdynamik in dem durch Nachahmerprodukte geprägten Markt besser begegnen könne. Ruveon soll sich auf alle Aspekte des US-Glyphosatgeschäfts konzentrieren - von Preisgestaltung bis hin zu Produktion und Logistik.

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    Die Deutsche Bank argumentierte derweil, dass sich die juristische Lage rund um Glyphosat in den USA zuletzt deutlich zugunsten der Leverkusener entwickelt habe. Unter dem Strich dürften die Rückstellungen des Konzerns für eine Beendigung der Rechtsstreitigkeiten ausreichen. Damit könne sich der Fokus nun wieder auf das operative Geschäft richten - mit guten Wachstumschancen sowohl in der Agrar- als auch in der Pharmasparte.

    Mit den Kursgewinnen bringt es die Bayer-Aktie seit Jahresbeginn auf ein Plus von fast 40 Prozent. Sie rangiert damit auf Rang drei im Dax , übertroffen nur von Infineon und Hochtief . Mitte Februar hatte der Kurs die 50-Euro-Marke noch haarscharf verpasst, anschließend ging es wieder abwärts bis auf unter 34 Euro Anfang Juni. Darauf folgte eine fulminante Rally, die an diesem Donnerstag ihre Fortsetzung fand./bek/ag/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,64 % und einem Kurs von 51,52 auf Tradegate (02. Juli 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +29,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +46,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 50,56 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -10,58 %/+16,64 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursziele (häufig 50 € kurzfristig, 100 € mittelfristig), die Relevanz eines 50‑€‑Breakouts für weiteres Momentum, bullishe Buy‑and‑Hold‑Einschätzungen, fundamentale Katalysatoren (EPA‑Zulassung von Convintro, Bündelung des US‑Glyphosatgeschäfts in Ruveon, Supreme‑Court‑Entscheid und Fortschritt bei Vergleichen) sowie bilanziellen Einfluss von Rückstellungen und mögliche Sondererträge.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.

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