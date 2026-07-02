FACC-Aktie seit einem Jahr im Höhenflug

Die FACC AG hat erstmals seit fünf Jahren wieder eine Dividende ausgezahlt. Der oberösterreichische Luftfahrtzulieferer zahlte für das abgelaufene Geschäftsjahr 0,10 Euro je Aktie. Zuletzt hatte das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende gezahlt. Die Wiederaufnahme der Ausschüttung fällt mit einer starken Kursrally der FACC-Aktie zusammen, die sich zuletzt nochmals deutlich beschleunigt hat.

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Hauptversammlung verlief harmonisch

Über den Dividendenvorschlag stimmten die Aktionäre am 28. Mai 2026 auf der 12. ordentlichen Hauptversammlung der FACC AG (ISIN: AT00000FACC2) ab. Vertreten war dabei ein Anteil von 56,38 Prozent des stimmberechtigten Grundkapitals beim ersten Tagesordnungspunkt, bei den weiteren Abstimmungen lag die Präsenz stets bei über 64 Prozent. Sämtliche zur Abstimmung stehenden Tagesordnungspunkte wurden mit großer Mehrheit angenommen, darunter die Verwendung des Bilanzgewinns, die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat sowie der Vergütungsbericht. Die Versammlung verlief somit ohne nennenswerte Kontroversen.

Operative Erholung als Treiber der Kursentwicklung

Hinter der Wiederaufnahme der Dividende steht eine starke Verbesserung der Geschäftszahlen. FACC steigerte den Umsatz im Geschäftsjahr 2025 um 11,3 Prozent auf 984,4 Millionen Euro. Das EBIT legte sogar um 49,4 Prozent auf 42,3 Millionen Euro zu, was einer EBIT-Marge von 4,3 Prozent entspricht. Über den Zeitraum von 2022 bis 2025 wuchs der Umsatz um rund 62 Prozent. Besonders deutlich zeigte sich die Erholung beim Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit: Dieser stieg von 32,0 Millionen Euro im Jahr 2024 auf 80,8 Millionen Euro im Jahr 2025 – ein Plus von 152,5 Prozent.

Maßgeblich zu dieser Entwicklung beigetragen hat die Sparte Interiors (Kabineninnenausstattung), die mit einem Umsatzwachstum von 21,8 Prozent auf 459,1 Millionen Euro die stärkste der drei Divisionen war und gleichzeitig von einem Verlust auf ein EBIT von 13,3 Millionen Euro drehte. Auch die Division Engines & Nacelles legte beim Umsatz um 14,3 Prozent auf 180,2 Millionen Euro zu und verbesserte das EBIT von 19,1 Millionen auf 21,8 Millionen Euro. Die Sparte Aerostructures verzeichnete dagegen einen leichten Umsatzrückgang von 1,4 Prozent auf 345,1 Millionen Euro, blieb aber mit einem EBIT von 7,2 Millionen Euro profitabel.